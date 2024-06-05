Главные советы для макияжа в преклонном возрасте: что категорически нельзя делать

Ежедневный макияж должен отвечать потребностям кожи. Возрастные изменения побуждают к корректировке ухода, ведь средства, актуальные в 30 или 40 лет, могут потерять эффективность в 50+.

Увлажнение должно стать основой ежедневного ухода. Эксперты рассказали, каких ошибок следует избегать, чтобы не акцентировать внимание на недостатках кожи.

Откажитесь от пудры

Лучше выбрать косметику на жидкой основе. При этом предварительно следует нанести на кожу крем с эффектом увлажнения. Пудра будет забиваться в морщины и визуально прибавлять возраст. На зрелой коже пудра очень выделяется и выглядит неестественно.

Важно несколько раз в неделю делать мягкий пилинг, чтобы избавиться от мертвых клеток кожи и улучшить кровообращение.

Выберите правильный тон помады

Главное правило состоит в том, что цвет помады не должен "конфликтовать" с естественным тоном кожи. Лучше выбрать редкие, а не матовые формулы. Губы, как правило, становятся меньше с возрастом, а чудесные пастельные цвета могут противодействовать этому – так губы будут выглядеть более полными и пухлыми.

Можно предварительно наносить праймер и карандаш для губ того же оттенка, что и помада – это защитит от размазывания и появления тонких вертикальных морщин над и под губами, которые мы часто замечаем у пожилых женщин.

Акценты на брови

Женщины старше 50 лет, как правило, теряют четкость бровей. Позаботьтесь о качественном карандаше или геле. Можно попробовать технику формирования бровей, которая включает в себя определение ориентиров, чтобы "наметить", где брови должны начинаться и где заканчиваться, а также где должны идти дуги.

Лучше отказаться от теней

Визажисты советуют свести к минимуму использование теней, особенно мерцающих. Исключение может быть определенное праздничное событие. Не наносите темные тени в складку на веки, поскольку эта техника прибавляет возрасту – взгляд станет уставшим.

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