Этот макияж на День влюбленных не требует больших усилий: 6 идей, которые можно легко повторить дома
День влюбленных на носу, а идей для самого прекрасного романтического макияжа ноль? Это не проблема, ведь не обязательно бежать к визажисту, красоту можно создать своими руками даже за полчаса. Все что понадобится – тени, помада, основа под макияж и немного терпения.
Известно, что все оттенки красного в День святого Валентина приобретают особое значение любви и романтики. Впрочем, чтобы сделать несравнимый образ, будет мало нанести только розовые тени и помаду. OBOZ.UA создал подборку идей, которые запросто можно повторить самостоятельно дома.
Милые сердечки
Этот дизайн невероятно легко создается, а выглядит неотразимо. В частности, даже с отсутствием камешков, макияж будет завершен.
Минимализм
Макияж ко Дню влюбленных необязательно должен быть красным и ярким. Чтобы проявить свое романтическое настроение, достаточно даже нарисовать два маленьких сердечка подводкой.
Красные стрелки
Для поклонниц стрелок есть прекрасная возможность присоединиться к празднику, заменив обычную черную подводку на красную или розовую.
Совершенные стрелки
С черной подводкой можно экспериментировать. Например, острые концы вытянуть в форму сердечка или объединить с красными тенями.
Вместо теней – камни
Необязательно в праздничном макияже должны присутствовать тени. Их можно заменить на камешки, которые точно очаруют всех.
Милый розовый
Розовый макияж – это не всегда про образ Барби. Для Дня влюбленных он очень уместен. Впрочем, здесь можно креативить и смешивать различные оттенки и цвета.
Ранее OBOZ.UA писал о 14 идеях маникюра ко Дню влюбленных с сердечками. Чтобы ногти выглядели элегантно, стоит предпочесть минималистичный дизайн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!