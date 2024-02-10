Этот макияж на День влюбленных не требует больших усилий: 6 идей, которые можно легко повторить дома

День влюбленных на носу, а идей для самого прекрасного романтического макияжа ноль? Это не проблема, ведь не обязательно бежать к визажисту, красоту можно создать своими руками даже за полчаса. Все что понадобится – тени, помада, основа под макияж и немного терпения.

Известно, что все оттенки красного в День святого Валентина приобретают особое значение любви и романтики. Впрочем, чтобы сделать несравнимый образ, будет мало нанести только розовые тени и помаду. OBOZ.UA создал подборку идей, которые запросто можно повторить самостоятельно дома.

Милые сердечки

Этот дизайн невероятно легко создается, а выглядит неотразимо. В частности, даже с отсутствием камешков, макияж будет завершен.

Минимализм

Макияж ко Дню влюбленных необязательно должен быть красным и ярким. Чтобы проявить свое романтическое настроение, достаточно даже нарисовать два маленьких сердечка подводкой.

Красные стрелки

Для поклонниц стрелок есть прекрасная возможность присоединиться к празднику, заменив обычную черную подводку на красную или розовую.

Совершенные стрелки

С черной подводкой можно экспериментировать. Например, острые концы вытянуть в форму сердечка или объединить с красными тенями.

Вместо теней – камни

Необязательно в праздничном макияже должны присутствовать тени. Их можно заменить на камешки, которые точно очаруют всех.

Милый розовый

Розовый макияж – это не всегда про образ Барби. Для Дня влюбленных он очень уместен. Впрочем, здесь можно креативить и смешивать различные оттенки и цвета.

Ранее OBOZ.UA писал о 14 идеях маникюра ко Дню влюбленных с сердечками. Чтобы ногти выглядели элегантно, стоит предпочесть минималистичный дизайн.

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