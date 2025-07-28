Это винтаж: Осадчая показала сумку, которую носит уже более 20 лет

Телеведущая и общественный деятель Екатерина Осадчая продемонстрировала настоящее модное сокровище – винтажную сумку бренда Yves Saint Laurent, которую приобрела еще в 2002 году. Аксессуар Mombasa снова стал актуальным после более чем двух десятилетий в шкафу звезды.

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О своей находке звезда рассказала в Instagram, назвав сумку "первым собственным винтажем". Телеведущая призналась, что приобрела этот аксессуар именно в год рождения старшего сына Ильи, и все эти годы он терпеливо ждал своего часа.

Мягкая кожаная сумка коричневого цвета отличается особой деталью – ручкой, изготовленной из рога, что было характерной чертой дизайна Yves Saint Laurent тех времен. Осадчая всегда славилась своим вкусом, поэтому неудивительно, что даже в молодости она выбирала вещи, которые не теряют актуальности.

Интересно, что у 41-летней телеведущей всегда была склонность к качественным и долговечным вещам. До появления на телевидении Осадчая работала моделью, что, безусловно, сформировало ее понимание моды и стиля. Даже сейчас звезда активно сотрудничает с дизайнерами, создавая собственные коллекции и демонстрируя пример сознательного потребления.

Винтажная сумка стала символическим напоминанием о важном периоде в жизни телеведущей. В 2002 году, когда родился Илья от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком, Осадчая только начинала свою карьеру на телевидении. Сейчас ее старший сын учится в американском университете на специальности IT, а сама ведущая воспитывает еще двух сыновей от мужа Юрия Горбунова.

Модные эксперты отмечают, что винтажные аксессуары от люксовых брендов не только сохраняют свою ценность, но и часто становятся еще более желанными с течением времени. Сумка Mombasa от Yves Saint Laurent – яркий пример того, как классический дизайн преодолевает десятилетия и снова оказывается на пике популярности.

В современном мире быстрой моды такой подход к гардеробу выглядит особенно актуально. Звезды все чаще обращаются к винтажу и сознательному потреблению, демонстрируя, что настоящий стиль не зависит от сезонных трендов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Екатерина Осадчая показала редкое фото с тремя сыновьями.

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