Оставьте минимализм в прошлом: массивные украшения в стиле бохо стали новым трендом сезона. Фото

На смену долгосрочному тренду на минималистические украшения октябрь подарит модницам совершенно противоположную тенденцию. По словам экспертов, этой осенью самыми модными аксессуарами станут массивные бусы в стиле бохо.

Видео дня

Новый тренд перекочевал из лета в осень – впервые массивные ювелирные элементы можно было увидеть на средиземноморских пляжах, впоследствии они захватили стрит-стайл международных Недель моды. Об этом сообщает итальянский VOGUE.

В частности, хитом сезона называют кулон в форме сердца – культовый дизайн, универсальный символ любви, особенно популярный в винтажном стиле. Оберег "Сердце" долго и уверенно пробивался к трендам.

Первой, кто надел ожерелье из золота и бриллиантов в виде сердца, разработанное нью-йоркским брендом Marlo Laz, была Кэрри Брэдшоу в сериале "И просто так..." (англ. – "And Just Like That").

Позже романтический дизайн с голубым камнем появился на показе Vetements в 2019 году, заметно вдохновленный фильмом "Титаник" и его легендарным ожерельем "Сердце океана".

На подиумах всемирно известных брендов дефилировали чокеры и колье со скульптурными подвесками-сердечками. Подвешенный на шнурке или цепочке массивный кулон-сердце из золотого металла, серебра или хрусталя стал звездой среди ювелирных украшений.

Его можно смело сочетать как с повседневными нарядами, так и с более официальными или вечерними образами – с рубашками, жакетами, платьями и элегантными брюками.

Ранее OBOZ.UA писал о 12 предметах осеннего капсульного гардероба, что хорошо сочетаются между собой. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!