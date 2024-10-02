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Оставьте минимализм в прошлом: массивные украшения в стиле бохо стали новым трендом сезона. Фото

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
1,4 т.
Оставьте минимализм в прошлом: массивные украшения в стиле бохо стали новым трендом сезона. Фото

На смену долгосрочному тренду на минималистические украшения октябрь подарит модницам совершенно противоположную тенденцию. По словам экспертов, этой осенью самыми модными аксессуарами станут массивные бусы в стиле бохо.

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Новый тренд перекочевал из лета в осень – впервые массивные ювелирные элементы можно было увидеть на средиземноморских пляжах, впоследствии они захватили стрит-стайл международных Недель моды. Об этом сообщает итальянский VOGUE.

Оставьте минимализм в прошлом: массивные украшения в стиле бохо стали новым трендом сезона. Фото

В частности, хитом сезона называют кулон в форме сердца – культовый дизайн, универсальный символ любви, особенно популярный в винтажном стиле. Оберег "Сердце" долго и уверенно пробивался к трендам.

Оставьте минимализм в прошлом: массивные украшения в стиле бохо стали новым трендом сезона. Фото

Первой, кто надел ожерелье из золота и бриллиантов в виде сердца, разработанное нью-йоркским брендом Marlo Laz, была Кэрри Брэдшоу в сериале "И просто так..." (англ. – "And Just Like That").

Оставьте минимализм в прошлом: массивные украшения в стиле бохо стали новым трендом сезона. Фото

Позже романтический дизайн с голубым камнем появился на показе Vetements в 2019 году, заметно вдохновленный фильмом "Титаник" и его легендарным ожерельем "Сердце океана".

Оставьте минимализм в прошлом: массивные украшения в стиле бохо стали новым трендом сезона. Фото

На подиумах всемирно известных брендов дефилировали чокеры и колье со скульптурными подвесками-сердечками. Подвешенный на шнурке или цепочке массивный кулон-сердце из золотого металла, серебра или хрусталя стал звездой среди ювелирных украшений.

Оставьте минимализм в прошлом: массивные украшения в стиле бохо стали новым трендом сезона. Фото

Его можно смело сочетать как с повседневными нарядами, так и с более официальными или вечерними образами – с рубашками, жакетами, платьями и элегантными брюками.

Оставьте минимализм в прошлом: массивные украшения в стиле бохо стали новым трендом сезона. Фото

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