Это тянет лицо вниз: как нельзя наносить румяна

В мире косметики румяна – один из самых магических продуктов. Один правильный взмах кистью и лицо приобретает здоровый и свежий вид, сбрасывает несколько лет возраста.

Вместе с тем, неправильное применение румян в макияже, особенно на зрелой коже, может не стереть возраст а наоборот – добавить лишних лет. Вместо сияния можно получить подчеркнутые морщины, уставший вид и "поплывшее" вниз лицо. Но какое именно применение румян является неправильным? Издание She Finds обратилось к профессиональным визажистам. И они назвали две особенно критические ошибки. Еще и объяснили, как их исправить.

Ошибка №1: Рисовать румянец не там, где надо

С возрастом структура лица меняется, поэтому должно меняться и место, где вы проводите кисточкой. Так не стоит накладывать продукт слишком низко – это опустит лицо вместо того, чтобы подтянуть его. Ориентируйтесь на кончик носа – румяна не должны находиться ниже этого уровня, чтобы не придавать лицу уставший и обвисший вид. Вместо этого сосредоточьтесь выше на скулах и растушевывайте цвет вверх к вискам.

Попробуйте также технику андерпейнтинга. Это когда румяна наносятся под тональный крем или в те зоны, где в естественный румянец сам по себе появляется в юности. Так цвет выглядит не как слой косметики сверху, а как мягкое сияние, идущее как будто изнутри кожи.

Ошибка №2: Накладывать слишком много пигмента

Больше цвета не означает больше свежести. Если набрать на кисть слишком много продукта, он ляжет пятнами, которые потом трудно растушевать. Тем более на зрелой коже, на которой лишняя косметика моментально забивается в мелкие морщинки, подчеркивает поры и делает лицо тусклым вместо придания ему сияния.

Чтобы правильно проконтролировать нанесение румян, сначала слегка наберите кисточкой продукт из упаковки. Далее обязательно стряхните излишек и лишь после этого прикасайтесь к лицу. И не забывайте регулярно мыть кисти – старые остатки косметики только множат пятна и делают цвет слишком ярким.

