Таких цен на АЗС никогда не было: почему заправки ставят рекорды и что будет со стоимостью бензина в Украине

В ближайшее время в Украине ожидается подорожание топлива – как бензина, так и дизеля. Причем, прогнозируют в экспертной среде, цены на дизель будут расти активнее. Впрочем, признают они, из-за текущей динамики развития событий на Ближнем Востоке прогнозировать дальше, чем на неделю, настолько сложно, что практически невозможно.

Между тем, после начала американских ударов по Ирану, цены на бензин на украинских АЗС уже выросли на 8,38 грн/л – до средних 70,22 грн/л (на 18 марта). Дизель же подорожал на 16,88 грн – до средних 78,48 грн/л. Это – рекордные значения в истории Украины.

Тем не менее, паниковать не стоит. Ведь опрошенные OBOZ.UA эксперты сходятся во мнении, что после стабилизации ситуации в Иране цены пойдут вниз. При чем, не исключают они, что произойдет не просто подешевление, а обвал стоимости топлива.

"Как только пошли сообщения о начале войны и в выходной – внебиржевой день – нефть начала дорожать, 5 крупнейших трейдеров сразу сказали: "как же больно будет падать". Уже тогда все понимали, что в какой-то момент наступит падение. Потому что так было всегда", – рассказал нам аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок" Александр Сиренко.

Нажились ли АЗС на украинцах

В целом, отметил Сиренко, причины для подорожания были. Однако, по его словам, речь идет об объективных факторах, а не о банальном желании АЗС нажиться на украинцах.

"Трудно сейчас пытаться продать ресурс дороже. Ведь конкуренция на оптовом рынке бешеная", – объяснил он.

Такая же ситуация, по словам топливного эксперта Сергея Куюна, и с АЗС. В разговоре с OBOZ.UA он отметил: АЗС не могут позволить себе поставить слишком высокие цены – поскольку тогда у них просто не будут покупать топливо.

"Конкуренция настолько велика, что у нас на перекрестке иногда по 3-4 станции бывает. Ты можешь поставить любую цену, но если конкурент рядом торгует намного дешевле, к тебе люди просто не поедут", – объяснил он.

Впрочем, признал Сиренко, отрицать того, что автозаправочные сети все-таки получили хорошую прибыль, также нельзя. Ведь первая половина марта – когда из-за паники на АЗС собирались очереди – "для них прошла на мажорной ноте".

"Очереди – это всегда большой оборот средств. Это большой объем ресурса, который был реализован. Сейчас же на заправки мало кто ездит – потому что надо выезжать то, что "нагребли" раньше. То есть, сначала люди покупали-покупали, а теперь пауза. Поэтому, да, сначала заправки хорошо заработали, но теперь они зарабатывают меньшие деньги, чем смогли бы в это время года при обычных условиях", – заверил эксперт.

Почему дизель подорожал больше бензина

Сам же скачок цен, рассказал Сиренко, стал результатом сочетания ряда факторов. В частности:

внешних котировок;

логистических рисков;

спроса в Европе;

спекулятивных прогнозов трейдеров.

"В странах, которые покупают топливо по мировым ценам – точнее, для рынков, для которых мировые события являются ориентиром – цены изменились сразу. И Украина среди них", – констатировал он.

В то же время, эксперт отметил: цена, по которой оптовики договариваются покупать топливо, и цена, которую они платят в момент прибытия ресурса в страну, может отличаться. Это, соответственно, создает пространство для резких изменений стоимости топлива в рознице.

"Как формируется цена на нашем южном направлении, куда ресурс доставляют баржами и танкерами? Импортеры договариваются, допустим, с каким-то европейским НПЗ, там отгружают ресурс. Также они договариваются о предоплате – но не за весь объем топлива. Финальная же цена будет сформирована в день, когда этот ресурс причалит к ближайшей к Украине точке – и еще "докидывается" 5 котировочных дней", – пояснил Сиренко.

На западном же направлении, отметил он, украинские импортеры "очень много выгребают ресурса". Но из-за большого спроса – ведь, в частности, на польском рынке "работают" не только украинцы – у производителей начали подниматься цены, "а у трейдеров премии".

Другим же фактором подорожания топлива, по его словам, стало ослабление гривни. Напомним: с начала марта официальный курс доллара вырос почти на 1 грн (до 43,95 грн на 18 марта) – дорогой побив несколько исторических рекордов. Что, по словам эксперта, стало проблемой для импортеров – поскольку они ожидали, что гривна наоборот, укрепится.

"Я знаю, что они очень ждали поступления очередного транша международной помощи – надеясь, что это усилит гривню. Но этого не произошло – и результатом стал рост предложения на границе. А европейские котировки действительно дорогие", – объяснил эксперт, заверив, что сформированная таким образом цена на топливо "оправдывает ситуацию на рынке, которая сформировалась".

Еще один аспект – время закупок. По словам Сиренко, отдельные импортеры могут покупать топливо "день в день".

"Какая цена? Сегодняшняя котировка плюс премия. А премия есть всегда – потому что украинский рынок в военном состоянии, поэтому что угодно может произойти", – констатировал он.

Вместе с тем, стремительный взлет цен на топливо привлек внимание АМКУ. Который, по данным медиа, начал проверку правомерности такого подорожания – и "если будут выявлены нарушения, АЗС могут грозить штрафы".

В свою очередь, эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в разговоре с OBOZ.UA отметил: формально поводы для такого стремительного повышения цен АЗС имели. Но одновременность их действий – особенно, премиальных сетей – настораживает.

"Дело же не в том, что украинские сети подняли цены, а в том, как это произошло. Повышение цен премиальными сетями, а затем средним ценовым сегментом и дискаунтерами вызывает вопросы", – констатировал он.

В то же время, отметил Куюн, динамика роста цен на бензин и дизель разная. Причина – бензин составляет лишь 25% реализации, а дизель – до 60%.

Кроме того, отметил эксперт, Европа бензина производит много, а потребляет мало – следовательно, недостатка в нем нет. В отличие от дизеля.

"В Европе наблюдается дефицит дизельного топлива, у нее не хватает своего производства. Там очень много импортируют этого ресурса – в частности, с Ближнего Востока", – объяснил эксперт.

АЗС отменят текущие цены

Вместе с тем, отметил Куюн, в текущих условиях, когда удары по Ирану продолжаются, а сам Иран заблокировал Ормузский пролив, прогнозировать дальше, чем на неделю, нет смысла. Поскольку "сейчас на рынке такая волатильность, которой не видели уже десятки лет, еще с прошлого века".

"Неделю назад была ситуация, когда за один день цена на 20% выросла. А на следующий день упала на 20%", – отметил он.

Поэтому, по его словам, максимальным горизонтом прогнозирования является неделя. И в этом разрезе "уверенно можно говорить", что:

Дизель будет дорожать.

По словам Куюна, в ближайшее время цена не это топливо может достичь психологического рубежа 85 грн/л. То есть, более чем на 6 грн.

Бензин если и подорожает, то гораздо меньше.

"Думаю, что где-то на 1 грн. А, может, и нет. Даже, наверное, нет. Бензин более-менее будет стабильным – а вот дизель из-за высоких котировок будет расти", – спрогнозировал эксперт.

В свою очередь, Сиренко менее оптимистичен. По его словам, пока цена на нефть будет превышать 100 долларов, бензин будет дорожать – и в перспективе может достичь 80 грн.

"Но, думаю, этот потолок пробит не будет", – подчеркнул он.

На АЗС будет обвал цен

Вместе с тем, отметил эксперт, такая высокая стоимость горючего – явление временное. И продержится оно до стабилизации ситуации в Иране.

"Вопрос лишь в том, какой остаток дорогого ресурса будет на тот момент у каждого конкретного трейдера", – отметил эксперт.

Падения цен ожидает и Куюн. Ведь, по его словам,"80 грн за литр для рынка – катастрофа".

"По такой цене никто не хочет особо покупать. А если у тебя не покупают – бизнесу конец. Соответственно, как только возникнут предпосылки, как только закупочная цена пойдет вниз – стоимость на АЗС начнет падать. И падать настолько низко, насколько это возможно", – заверил он.

Перспективы дефицита

В то же время, успокаивают эксперты, недостатка топлива украинцы не почувствуют. По меньшей мере, в ближайшее время.

"В марте мы обеспечены ресурсами, даже есть признаки определенного профицита. Ситуация успокоилась, все же понакупались – и потребители, и трейдеры. А теперь не сильно оно и продается", – отметил Куюн.

Более того, заверил он, дефицита топлива не почувствуют и аграрии, которые готовятся к посевной. А вот стоимость горючего, по его словам, может стать для них проблемой.

"Сейчас только начинается контрактирование на апрель. И на всех направлениях одна и та же ситуация – продукт есть, но вопрос в цене", – констатировал он.

В свою очередь, Сиренко советует украинцам все же держать определенный запас топлива. Ведь "военные заметки, как выживать, никто не отменял".

"Стоит держать бак полным – на всякий случай. А также какие-то талоны и т.д. – ведь большой физический запас сделать невозможно. То есть, следует немножко себя подготовить", – резюмировал эксперт.