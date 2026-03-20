'Мы движемся достаточно быстро': Зеленский рассказал, с какими странами Украина уже совместно производит оружие

Президент Владимир Зеленский рассказал о прогрессе Украины в совместном производстве оружия с европейскими партнерами. По его словам, ряд стран уже активно участвует в копродукции украинских оборонных технологий, а с другими ведутся переговоры и согласовываются сроки совместной работы.

Видео дня

Этот шаг призван усилить обороноспособность Украины и интегрировать ее оборонную промышленность в европейские цепи поставок. Об этом он заявил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

Президент отметил, что Украина уже имеет совместное производство дронов и другой военной техники с несколькими странами Европы.

"Мы движемся достаточно быстро, мы уже производим вместе с Германией дроны, с Британией дроны, с Данией, с Нидерландами. Мы начинаем эту работу с Норвегией, мы договорились со Швецией, с Францией", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что с французской стороной уже согласованы четкие сроки копродукции до конца года.

Кроме того, Украина подписала документы о намерениях по совместному производству с еще несколькими странами.

"Также мы подписали соответствующие документы о намерениях в Румынии последний раз, когда у меня был визит. И также еще несколько стран имеют соответствующие же документы с нами. И Испания, мы переходим к копродукции там в некоторых направлениях", — добавил президент.

Напомним, за последние несколько недель 11 стран обратились к Украине с запросами о помощи в защите от дронов. Более 200 украинских военных специалистов уже работают в странах Ближнего Востока, защищая партнеров от иранских БПЛА. В обмен Киев ожидает конкретных шагов от партнеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!