При таинственных обстоятельствах умер Чак Норрис, которому было 86 лет

В возрасте 86 лет отошел в вечность американский актер и звезда боевиков Чак Норрис. Его жизнь оборвалась в четверг, 19 марта.

Трагическую новость семья знаменитости сообщила на его странице в Instagram. Близкие артиста решили не вдаваться в подробности трагедии, лишь подчеркнули, что последние мгновения жизни он провел в окружении семьи.

"С большой грустью наша семья сообщает о внезапной смерти нашего любимого Чака Норриса. Его не стало вчера (19 марта. – Ред.) утром. Хотя мы хотели бы оставить обстоятельства этого события в тайне, отметим, что он умер в кругу своей семьи и ушел из жизни спокойно. Для мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи", – говорится в сообщении.

Как отметили родные Чака Норриса, они испытывают невероятную благодарность за то, что пережили кучу незабываемых моментов с актером. Они также поблагодарили поклонников артиста за многолетнюю любовь и поддержку.

Незадолго до того, как стало известно о смерти Чака Норриса, в сеть просочилась информация о его госпитализации. Люди из ближайшего окружения звезды боевиков сообщили, что во время его пребывания на Гавайях произошла "неотложная медицинская ситуация", из-за которой ему потребовалась помощь врачей.

Что известно об актёре

Чак Норрис, полное имя которого Карлос Рэй Норрис-младший, родился 10 марта 1940 года в городке Райан, штат Оклахома. Первая работа звезды была связана отнюдь не со сферой кино, ведь для того, чтобы заработать немного денег, он работал грузчиком. Позже Норрис захотел стать полицейским, поэтому после окончания школы записался в военно-воздушные силы.

Служба оказалась для будущей звезды очень скучной, поэтому он начал заниматься спортом: записался в клуб дзюдо, а затем в группу по тансудо. Уже через три года после ухода из армии Чак Норрис получил черный пояс. В 1963 году он открыл свою первую школу карате и с того момента активно развивался в этой сфере.

Первую серьезную роль в кино Чак Норрис получил в 1972 году. Тогда он присоединился к съемкам фильма "Путь дракона" с Брюсом Ли. Среди других успешных проектов с участием звезды: "Пропавшие без вести", "Кодекс молчания", "Отряд Дельта", "Вторжение в США", "Уокер, техасский рейнджер" и другие.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в 41 год умер звезда "Лиги смеха" и ведущий Александр Замша.

