Так делают практически все: почему не стоит растирать духи на запястьях

Разбрызгать духи на запястье, а затем тщательно их потереть – это, пожалуй, самый известный способ нанесения аромата. На самом деле толку от такого нанесения никакого, даже больше – растирание нарушит звучание идеально сбалансированных ароматических нот.

Даже качественная и нишевая парфюмерия потеряет композицию аромата. Эксперты рассказали, почему не стоит растирать духи на запястье и как правильно их наносить.

Ошибка при нанесении ароматов

Эмма Саут, специалист по ароматам в культовом бренде Jo Malone, и Мишель Фини, основательница популярного бренда Floral Street, поделились опытом и советами по нанесению ароматов.

На первый взгляд может показаться, что потирание запястье после нанесения духов – это самый эффективный способ раскрытия аромата, ведь кожа будет быстрее впитывать эссенцию.

Эмма Саут отмечает, что этот обряд имеет смысл, если наносить масляные ароматические средства. Однако эра масляных эссенций давно миновала, а растирать аромат, нанесенный на кожу с помощью распылителя – это просто портить композицию и сокращать продолжительность звучания.

Трение генерирует внезапный и неравномерный нагрев – это ускоряет испарение определенных молекул запаха, искажая аромат.

"Потирание запястья может изменить аромат, создать неравномерное распределение, влияя на стойкость и качество", – добавила Мишель Фини.

Как правильно наносить духи

Точки пульса являются одними из наиболее рекомендованных мест для нанесения ароматов – проблема заключается в растирании.

Лучше всего дать парфюмерии высохнуть естественным путем, поскольку это сохраняет целостность аромата и обеспечивает равномерное распределение для более длительного звучания.

Пульсовые точки расположены на запястьях, шее, локтях и задней части колен.

Эксперты рекомендуют распылять аромат примерно на расстоянии 20 см от кожи – так он будет хорошо распределяться и высыхать естественным путем. Нанесение духов на влажную кожу также является эффективным лайфхаком.

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