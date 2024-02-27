Это антисанитария: нейл-мастера признались, чего бы никогда не сделали со своими ногтями.

Мастера в сфере нейл-арта за многолетнюю карьеру сталкиваются со многими неприятными зрелищами: как в других салонах, так и на руках своих клиентов. На собственном опыте они знают, как не нужно снимать гель, почему следует тщательно вычищать грязь под ногтями и не совать пальцы в рот.

Редакторы HuffPost спросили у экспертов по маникюру, что бы они никогда не сделали со своими пластинами, руками и кутикулами. Специалисты назвали топ-5 ошибок, которые могут дорого стоить женщинам и мужчинам.

Грызть ногти

Кристина Тран, мастер ногтевого сервиса из Лос-Анджелеса, подчеркнула, что никогда бы не грызла свои ногти, но не из-за опасений повредить пластину.

"Думаю, можно сказать, почему нет – это антисанитария. У меня мурашки по коже от одной мысли об этом. Есть много людей, которые не моют руки должным образом, особенно под ногтями. Глядя на это, я задумываюсь, действительно ли люди, которые грызут ногти, знают, что кладут в рот", – добавил мастер.

Процедуры в сомнительном салоне

Когда клиенты получают инфекции после услуги, они обычно обвиняют антисанитарные условия в салонах. Неочищенные инструменты и ванночки, где могут оставаться микробы, остатки ногтей, кожа и даже ворсинки одежды, часто приводят к заражению.

Твердые гели

Хотя ношение и нанесение твердых гелей может быть практичным, Джина Эдвардс, нейл-мастер из Нью-Йорка, не советует их использовать. Дело в том, что такой продукт трудно снимать с пластины, не повредив ее, а это усложняет следующий маникюр.

"Твердые гели не так легко удалить, как мягкие. Мягкие гели можно размочить, а твердые нужно высверливать", – пояснила эксперт.

Пудровое наращивание в салоне

По словам Кристины Блеа, владелицы салона Dabulous Nailz & Thangz в Калифорнии, пудровое наращивание менее гигиенично, чем акриловое, потому что в продукте быстро появляются микробы.

"Правда в том, что в порошке нет химических веществ, которые могли бы уничтожить передаваемые от человека к человеку бактерии... При нанесении акрила обычно используется мономер, поэтому в нем достаточно сильный химикат, чтобы убить все бактерии", – сказала нейл-мастер.

Ковыряние и отдирание геля

Во время отдирания и ковыряния геля вместе с ним снимаются слои натурального ногтя, что сильно повреждает его. Снимать покрытие следует только в салоне или, если есть необходимый опыт, дома со специальными средствами и инструментами.

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