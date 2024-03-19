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Эти вещи прибавляют возраст: какую одежду не нужно носить, если вам 50+

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
567
Эти вещи прибавляют возраст: какую одежду не нужно носить, если вам 50+

Важнейшими факторами в выборе гардероба для всех возрастов остаются актуальность, тип фигуры, универсальность и трендовость. Однако существуют негласные правила, на которые следует обратить внимание женщинам 50+, чтобы не выглядеть старше.

Некоторые из секретов помогут выглядеть моложе и подчеркнут вашу красоту. Остальные же раскроют самые распространенные ошибки, которые не следует допускать, чтобы не испортить образ, пишет Daily Mail.

Красочные оттенки

Эти вещи прибавляют возраст: какую одежду не нужно носить, если вам 50+

Яркие цвета придают свежести образу, а дополнить их помогут массивные аксессуары, например серьги. Также отлично впишется в ансамбль смелая помада. Поэтому не стоит обходить стороной цветные вещи – надев их вы точно оставите о себе положительное впечатление и будете иметь прекрасный вид.

"Богатый" вид

Серый или темно-синий пиджак с белой рубашкой и прямыми джинсами прекрасно будет смотреться на вашей двадцатилетней дочери, но вы можете выглядеть несколько странно. Наденьте красную полосатую рубашку, завяжите на шее шелковый платок с рисунком. Широкие джинсы, большие серьги и принты помогут создать неповторимый образ.

Эти вещи прибавляют возраст: какую одежду не нужно носить, если вам 50+

Крупный цветочный узор в ярких цветах, полоска, абстракция – это секрет, который поможет вам не выглядеть слишком старой для красивого платья, тогда как вспышка цвета сделает для вашего оттенка лица больше, чем любой омолаживающий крем.

Эти вещи прибавляют возраст: какую одежду не нужно носить, если вам 50+

Платье без рукавов

На полочках магазинов можно найти хорошее платье приталенного кроя без рукавов. Но если вы не готовы показать свои руки, не покупайте такой фасон.

Эти вещи прибавляют возраст: какую одежду не нужно носить, если вам 50+

Солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки могут пригодиться, когда вам нужно прикрыть отекшие утром глаза или добавить немного гламура кинозвезды. Этот аксессуар станет великолепной покупкой на долгую перспективу.

Эти вещи прибавляют возраст: какую одежду не нужно носить, если вам 50+

Не следует откладывать вещи на "лучшие времена"

Вам не обязательно надевать свое лучшее платье на работу, но вы можете подумать о том, чтобы достать пальто с леопардовым принтом и носить его каждый день. То же касается ювелирных изделий: большие жемчужины на серьгах-кольцах или ожерелье остаются в тренде.

Эти вещи прибавляют возраст: какую одежду не нужно носить, если вам 50+

Вещи, с которыми следует попрощаться:

  • Вязаная крючком одежда.
  • Большие льняные рубашки.
  • Платья из трикотажа.
  • Широкие черные брюки (если не для поездки).
  • Маленькие пиджаки. Выбирайте вместо этого двухбортные.
  • Черная байкерская куртка. Коричневая замша станет лучшей альтернативой.

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