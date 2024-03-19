Эти вещи прибавляют возраст: какую одежду не нужно носить, если вам 50+

Важнейшими факторами в выборе гардероба для всех возрастов остаются актуальность, тип фигуры, универсальность и трендовость. Однако существуют негласные правила, на которые следует обратить внимание женщинам 50+, чтобы не выглядеть старше.

Некоторые из секретов помогут выглядеть моложе и подчеркнут вашу красоту. Остальные же раскроют самые распространенные ошибки, которые не следует допускать, чтобы не испортить образ, пишет Daily Mail.

Красочные оттенки

Яркие цвета придают свежести образу, а дополнить их помогут массивные аксессуары, например серьги. Также отлично впишется в ансамбль смелая помада. Поэтому не стоит обходить стороной цветные вещи – надев их вы точно оставите о себе положительное впечатление и будете иметь прекрасный вид.

"Богатый" вид

Серый или темно-синий пиджак с белой рубашкой и прямыми джинсами прекрасно будет смотреться на вашей двадцатилетней дочери, но вы можете выглядеть несколько странно. Наденьте красную полосатую рубашку, завяжите на шее шелковый платок с рисунком. Широкие джинсы, большие серьги и принты помогут создать неповторимый образ.

Крупный цветочный узор в ярких цветах, полоска, абстракция – это секрет, который поможет вам не выглядеть слишком старой для красивого платья, тогда как вспышка цвета сделает для вашего оттенка лица больше, чем любой омолаживающий крем.

Платье без рукавов

На полочках магазинов можно найти хорошее платье приталенного кроя без рукавов. Но если вы не готовы показать свои руки, не покупайте такой фасон.

Солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки могут пригодиться, когда вам нужно прикрыть отекшие утром глаза или добавить немного гламура кинозвезды. Этот аксессуар станет великолепной покупкой на долгую перспективу.

Не следует откладывать вещи на "лучшие времена"

Вам не обязательно надевать свое лучшее платье на работу, но вы можете подумать о том, чтобы достать пальто с леопардовым принтом и носить его каждый день. То же касается ювелирных изделий: большие жемчужины на серьгах-кольцах или ожерелье остаются в тренде.

Вещи, с которыми следует попрощаться:

Вязаная крючком одежда.

Большие льняные рубашки.

Платья из трикотажа.

Широкие черные брюки (если не для поездки).

Маленькие пиджаки. Выбирайте вместо этого двухбортные.

Черная байкерская куртка. Коричневая замша станет лучшей альтернативой.

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