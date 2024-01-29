Эти цвета уже 'устарели': о каком маникюре стоит забыть в 2024 году

Не только дизайн маникюра может быть устаревшим, но и его цвета. Не стоит всю вину перекладывать на Pantone – компании, отвечающей за трендовость цветов. Просто некоторые оттенки и текстуры настолько сильно "залюбились" всеми, что стали устаревшими.

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Конечно, неактуальность цветов не означает, что их больше нельзя использовать. Who What Wear UK назвал те самые "залюбленые" оттенки и предложил похожую замену, которая не только должна понравиться, но и вполне может стать любимой.

Мятно-зеленый – небесно-голубой

Яркий мятно-зеленый получил свой статус устаревшего. На его замену пришел достаточно светлый небесно-голубой. Оба цвета имеют общую черту – пастельность. И даже сочетаются в маникюре они хорошо.

В частности, нежно-голубой станет трендовым цветом в 2024 году не только в маникюре, но и в макияже и прическах.

Матовый розовый – "детский" розовый

Конец января не за горами, но еще не поздно добавить немного трендовости к своему образу, ведь именно "детские розовые ногти" захватили сеть и неожиданно вошли в моду. Недаром WWW выбрал этот оттенок розового – он подходит к любому образу и стилю и будет актуальным еще долго.

Глитер – хром

В последнее время хромированный маникюр из 90-х снова возвращается в моду. Тем более сердце Хейли Бибер этот невероятный блеск уже украл.

Белый – французский белый

Хотя полностью белое покрытие не было столь популярным, но на летний период частенько пользовалось спросом среди красавиц. В 2024 году WWW советует отдать предпочтение элегантному классическому французскому маникюру.

Неоновый – пастельный и нюдовый

В этом варианте либо выбирать неоновые цвета, либо нет – дело каждого. Впрочем, чтобы подчеркнуть изысканность, следует отдать предпочтение нюдовым и пастельным цветам.

Ранее OBOZ.UA писал о семи вещах в образе, которые могут "старить", хотя до сих пор популярны.

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