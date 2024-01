'Детские розовые ногти' стали трендом в TikTok: как выглядит маникюр января

Праздничный зеленый, красный и серебряный маникюр надоел, и возникает желание перевоплотить ногти в спокойные оттенки? "Детский" розовый цвет не только позволит мозгу отдохнуть от чрезмерной яркости, но и сделает из вас трендовую даму. В TikTok он очень популярен, потому оттуда можно смело черпать идеи для январского маникюра.

Особенностью этого оттенка является его приглушенность, поэтому не стоит переживать, что в дерзком образе он будет выделяться и не подходит. Нежно-розовый дополнит любую одежду и будет выглядеть изысканно, считает Who What Where.

С этим цветом можно смело экспериментировать, добавив яркие элементы или создав монохромный дизайн. В частности, "детский" розовый будет идеально сочетаться с хромированным покрытием или в варианте французского маникюра, и это доказали пользователи TikTok под хештегом #babypinknails.

Классический глянцевый

Матовая нежность

Детский розовый маникюр с глитерными вставками

В сочетании других цветов и оттенков

Хромированный розовый

Французский розовый маникюр

Нейл-арт? Пожалуйста

