Эти ошибки в макияже моментально добавляют 15 лет: их делают очень часто

Даже безупречный макияж может сыграть против вас, если в технике или выборе средств допустить ошибки. Чрезмерное использование пудры и матовых текстур приводит к тому, что кожа теряет естественное сияние.

Специалисты по визажу отмечают: некоторые привычные приемы не освежают лицо, а наоборот – визуально добавляют лет. Секрет "молодого" макияжа прост: меньше продуктов и больше света.

Слишком много пудры и "тяжелые" текстуры

Матовый финиш на фото может казаться безупречным, но в реальной жизни он делает кожу сухой, подчеркивает морщины и лишает лицо естественного блеска.

Самая типичная ошибка – накладывать много пудры, теней или консилера под глаза. Это создает многослойный, "задушенный" эффект. Вместо живой кожи, отражающей свет, мы получаем тусклый вид.

Кожа с годами становится тоньше и суше, а потому избыток пудры забивается в морщины, подчеркивает текстуру и создает эффект "маски".

Вместо этого выбирайте увлажняющие, легкие текстуры – жидкие тональные средства или BB-кремы с естественным сиянием. Еще лучше – светоотражающие консилеры, которые освежают зону под глазами, не собираясь в складках. Наносите пудру только там, где действительно есть блеск – обычно это Т-зона (лоб, нос, подбородок).

Чрезмерно подведенные глаза

Еще одна ошибка – слишком темная или толстая линия под глазами. Кажется, что черный контур делает взгляд более выразительным, но на самом деле он оптически уменьшает глаза и добавляет усталости.

Лучше заменить черный карандаш на коричневые или серо-бежевые оттенки и легко растушевать линию возле ресниц.

Для эффекта свежести нанесите светлый оттенок или хайлайтер во внутренний уголок глаза – лицо сразу будет казаться отдохнувшим.

Неудачные румяна или бронзер

Румяна могут оживить лицо или, наоборот, добавить лет. Слишком темные, красноватые или оранжевые тона создают резкий контраст и делают лицо визуально старше.

То же касается бронзера, если он слишком холодный или слишком оранжевый. Лучший выбор – теплые розово-персиковые оттенки, имитирующие естественный румянец.

Наносите румяна на верхнюю часть щек, ближе к скулам, чтобы получить эффект подтянутого лица.

Неправильная форма бровей

Если брови слишком тонкие или четко очерченные, это добавляет лицу жесткости и несколько лишних лет.

Вместо этого отдайте предпочтение мягким, естественным формам. Используйте карандаш или тени в оттенке ваших волос, легкими штрихами дополняя естественную линию.

