Эти ошибки удешевляют образ: эксперт раскрыла, как выглядеть дорого за копейки

Британский редактор и модный обозреватель Шейн Уотсон раскрыла простые секреты, которые помогут выглядеть дорого, не тратя огромные средства. По словам эксперта, для создания изысканного лука стоит вдохновляться гардеробом французских женщин, однако не просто выбирать их любимые блейзеры, брюки или сапоги, а перенимать тонкое чувство стиля.

Видео дня

Важно обращать внимание даже на малейшие детали аутфита, такие как принты и сочетание аксессуаров, и тогда точно удастся достичь желаемого. Восемь модных правил француженок Шейн Уотсон рассказала для Daily Mail.

Один изысканный принт

Как отметила эксперт, стоит сосредотачивать свое внимание на вневременных и "взрослых" узорах. Лучшими вариантами будут животные принты, пейсли, графические орнаменты и, конечно, полоски. Эти небольшие детали сделают даже самый простой аутфит оригинальным и изысканным.

Однако, как подчеркнула Шейн Уотсон, не стоит воспринимать термин "вневременной" как сигнал добавлять в гардероб рубашки с неоново-зелеными узорами. Стоит обратить внимание на что-то вроде лоферов с леопардовым принтом.

Le Rappel

Этот французский термин переводится как "напоминание", а в контексте моды означает выбор одежды в тон к акцентному принту. То есть, если вы выбрали пиджак в клетку, где сочетаются зеленый, коричневый и кремовые оттенки, то к нему надо надеть кремовый свитер и коричневые брюки.

Элегантные джинсы и ремень

По словам Шейн Уотсон, "дорого" выглядят темные джинсы прямого кроя, слегка облегающие бедра. Их следует сочетать с кожаным ремнем коричневого цвета с бронзовой пряжкой.

Сумка и ботинки

Совсем не обязательно тратить большие средства на приобретение брендовых аксессуаров. Как отмечает Уотсон, важно лишь отдавать предпочтение глянцевым сумкам и обуви, задекорированной металлическими пряжками и цепями.

Выбор оригинального цвета

В этом модном правиле речь идет о выборе оттенка одежды, нетипичного для определенного времени года или события. Например, красные брюки в январе, или комбинация белых джинсов и синего пальто осенью.

Подчеркивание лица

Хорошим трюком для создания "дорогого" лука является тонкая полоска белой рубашки или футболки, выглядывающая из-под круглого выреза теплого свитера. Светлый цвет отражает свет и делает ваше лицо более свежим.

Небольшой квадратный шарф

Элегантные шарфы пастельных цветов помогут добавить вашему образу интересного акцента и сделают его "дороже" на вид, чем привычные цепочки или платки. Если не хочется надевать аксессуар на шею, задекорируйте им ручки сумки.

Фигурные серьги

Идеальным вариантом для дополнения минималистичного образа являются украшения. Шейн Уотсон советует обратить внимание на массивные серьги золотого или серебряного цветов, а вот аксессуаров с полудрагоценными камнями рекомендует избегать.

Ранее OBOZ.UA рассказал о 8 юбках, от которых будут без ума весной-летом 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!