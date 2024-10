Эти антитрендовые цвета снова в моде: парижанки показали самые роскошные образы, которых часто избегают

Мир моды всегда двигается циклически: то, что вчера было антитрендом сегодня может стать настоящим хитом. Парижанки, славящиеся своим изящным стилем и непринужденными образами, в сезон осени 2024 выбрали для своих луков цвета, которые раньше считали устаревшими.

Стилисты часто утверждают, что лучшими оттенками одежды являются те, которые были взяты из природы. В желтую осеннюю погоду они выглядят гармонично. Более того, с наступлением холодов появилась возможность сочетать больше интересных вещей и деталей в своих образах. Парижские модницы этим активно пользуются и на собственном примере доказывают, что антитренды, как пишет Who What Where UK, можно легко превратить в стильные тенденции.

1. Молочный белый

Молочный – это более мягкая версия классического белого цвета, который придает образу тепла и нежности. Если раньше этот оттенок ассоциировался с консервативными или свадебными нарядами, то сейчас его активно используют в повседневном гардеробе.

2. Темно-синий

Темно-синий цвет, часто ассоциирующийся с деловым стилем или униформой, возвращается в свой самый роскошный вид. Парижанки комбинируют его с другими насыщенными цветами или нейтральными оттенками, создавая эффектные контрасты. Этот цвет отлично подходит для вечерних платьев, классических пальто и повседневных брюк.

3. Шоколадный

Коричневые кожаные куртки, кашемировые пальто и классические брюки снова становятся излюбленными элементами гардероба. Шоколадный цвет хорошо сочетается с другими теплыми тонами, такими как оливковый или бордовый, создавая изысканные и гармоничные образы.

4. Оливковый

В сезон осень 2024 оливковый можно запросто использовать в платьях, стильных пальто и элегантных сумках. Он прекрасно выглядит как в однотонных образах, так и в сочетании с коричневым или бордовым. Этот цвет придает наряду определенную непринужденность и близость к природе и при этом оставляет чувство роскоши.

5. Бордовый

Бордовый – это цвет, всегда ассоциирующийся с роскошью и изысканностью. Парижанки выбирают бордовые пальто, платья и аксессуары, чтобы придать образу драматичности и глубины. Сочетание этого тона с нейтральными цветами или шоколадным создает невероятно стильный эффект.

