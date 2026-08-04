Если ломятся ногти: какую форму маникюра выбрать

Проблема ломкости ногтей знакома, пожалуй, каждой из нас – стоит им хоть немного отрасти, и прощай маникюр. Решить эту проблему мы пытаемся решить с помощью укрепляющего ухода, но важную роль играет и правильный выбор формы ногтей.

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Некоторые формы, хотя и выглядят красиво, но делают ногти более уязвимыми к трещинам и заусенцам, которые быстро надрываются. Именно поэтому издание Myself собрало четыре варианта формы ногтей, наименее подверженных ломкости.

Овал

Овальные ногти имеют слегка закругленный кончик и элегантно повторяют естественный контур ногтевого ложа. Они выглядят женственно, визуально удлиняют пальцы и не имеют острых краев. Овальная форма станет настоящим спасением для тех, кто любит немного более длинные ногти, но часто страдает от их расслоения.

Идеально подходит для ломких ногтей, потому что: мягкое закругление равномерно распределяет давление. Отсутствие острых углов означает меньше расслоений и трещин.

Как пилить овальные ногти:

всегда ведите пилкой в направлении от боков к центру, никогда не двигайте ею вперед-назад;

мягко закругляйте форму, но не слишком сильно, иначе ногти будут визуально казаться короче.

Мягкий квадрат

Сочетание квадратной формы с закругленными уголками ногтевой пластины создает современный, ухоженный образ, не делая при этом ногти уязвимыми. Эта форма особенно практична для ногтей средней длины и не ломается от малейшего механического воздействия.

Идеально подходит для ломких ногтей, потому что: прямые линии придают стабильность, а закругленные уголки предотвращают надрыв ногтя при ударах или нажатии.

Как пилить ногти формы мягкий квадрат:

пилите с боков, оставляйте кончик прямым и лишь минимально закругляйте уголки;

избегайте сильного давления на пилку, чтобы не образовывались микротрещины.

Круг

Круглые ногти полностью повторяют контур ногтевого ложа и вообще не имеют острых углов. Благодаря этому они чрезвычайно прочные и устойчивы к ломкости – идеальный выбор для тех, кто много работает руками. Если вы цените практичность и простоту, круглая форма – это безусловный фаворит.

Идеально подходит для ломких ногтей, потому что: круглая форма очень прочная, так как не имеет уязвимых острых углов. Она идеально подходит для коротких ногтей или если вы много работаете руками.

Как пилить круглые ногти:

всегда подпиливайте в одном направлении и плавно закругляйте;

не закругляйте бока слишком сильно, иначе ногти будут казаться совсем крошечными.

Миндалевидная форма

Миндалевидные ногти сужаются к кончику, их боковые стороны плавно загнуты внутрь, а сам кончик мягко закруглен, благодаря чему ногти остаются прочными и в то же время выглядят очень женственно. Они визуально удлиняют пальцы и станут идеальным выбором для любительниц ногтей средней длины, так как идеально сочетают в себе прочность и элегантность.

Идеально подходят для ломких ногтей, потому что: визуально удлиняют пальцы, хорошо распределяют давление и более прочные, чем заостренные формы. Для ногтей средней длины это прекрасное сочетание стиля и прочности.

Как пилить миндалевидные ногти:

всегда аккуратно пилите от боков к кончику;

не спиливайте кончик слишком тонко, иначе он быстро сломается.

Совет: для создания миндалевидной формы лучше всего подходит мелкозернистая стеклянная пилочка, чтобы кончик оставался прочным и не расслаивался.

Общие советы против ломкости ногтей

Пилите как профессионал. Двигайте пилочкой только в одном направлении, никогда не пилите вперед-назад. Так вы избежите микротрещин, которые позже приводят к надрывам.

Двигайте пилочкой только в одном направлении, никогда не пилите вперед-назад. Так вы избежите микротрещин, которые позже приводят к надрывам. Проверяйте края. Не оставляйте острых уголков. Они действуют как ловушки для ваших ногтей и мгновенно надрываются, если за них зацепиться.

Не оставляйте острых уголков. Они действуют как ловушки для ваших ногтей и мгновенно надрываются, если за них зацепиться. Разумно выбирайте длину. Лучше остановиться на средней длине, ведь длинные кончики ломаются быстрее и приносят только разочарование.

Лучше остановиться на средней длине, ведь длинные кончики ломаются быстрее и приносят только разочарование. Форма имеет значение. Мягко закругленные контуры – это надежный выбор. Они красивы, прочны и гораздо менее подвержены ломкости.

Мягко закругленные контуры – это надежный выбор. Они красивы, прочны и гораздо менее подвержены ломкости. Не забывайте об уходе. Регулярно наносите укрепитель для ногтей и ухаживающее масло. Это сделает ногти более устойчивыми к повреждениям и придаст им красивый блеск.

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