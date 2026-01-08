Елена Зеленская в тренде: первая леди Украины впервые за долгое время сменила нюдовый маникюр

Во время официальной встречи в Киеве первая леди Украины Елена Зеленская показала необычный и смелый для себя образ. Впервые за долгое время она отошла от привычного нюдового маникюра, выбрав ярко-красный цвет лака.

Кадры с этим решением она опубликовала в соцсетях. На протяжении почти всей каденции первой леди Елена Зеленская придерживалась классического делового стиля, в частности носила короткие ногти нейтральных оттенков. Такой выбор отвечал протокольным требованиям и не создавал дополнительных визуальных акцентов во время публичных мероприятий и международных встреч.

Изменения в маникюре были замечены во время встречи с помощником Государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли М. Барнсом. Красный цвет, выбранный в этот раз, считается допустимым в рамках делового стиля, особенно в сдержанном исполнении без декоративных элементов, и часто используется в официальных образах в качестве акцента, не нарушающего протокол.

Выбор именно этого цвета также совпадает с актуальными тенденциями. В начале 2026 года красный стал одним из ключевых оттенков в бьюти индустрии. Кроме того, этот год ассоциируют с годом Красной Огненной Лошади по китайскому гороскопу, что дополнительно усилило интерес к цвету.

На встрече Елена Зеленская появилась в сдержанном деловом образе. Она выбрала черный удлиненный жакет без воротника и черные классические брюки. Образ дополняла новая серебряная брошь лаконичной формы, прикрепленная к жакету, а также минималистичные серьги.

Первая леди сделала аккуратную укладку с мягкими локонами и нежный макияж в естественных тонах, подчеркивающий общую сдержанность стиля. Красный маникюр стал единственным выразительным акцентом, с которым публика ранее ее не видела.

Основной темой встречи были гуманитарные вопросы. Елена Зеленская сообщила, что в декабре прошлого года в Украину удалось вернуть еще семерых детей, которые были принудительно депортированы Россией. По ее словам, судьбы этих детей разные: некоторые потеряли одного или обоих родителей, другие долгое время находились в интернатах или лагерях, но всех их сейчас ждут родные и государство.

Первая леди отметила, что каждое возвращение является результатом сложной работы сотен людей в разных странах. Она отдельно отметила вклад Соединенных Штатов Америки и первой леди США Мелании Трамп, подчеркнув, что тема украинских детей остается важной составляющей украинско-американского диалога, несмотря на вызовы безопасности.

Во время переговоров стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере реинтеграции возвращенных детей. По словам Елены Зеленской, в 2025 году соответствующую поддержку получили 848 детей и их семьи. Речь идет о комплексной помощи – от психологической поддержки до создания условий для безопасной и стабильной жизни.

