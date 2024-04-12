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Clean Girl Aesthetic после бума в 2023 году неожиданно вышел из моды: что не так с трендом и почему блогеры уже не хотят быть "чистыми девушками"

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
282
Clean Girl Aesthetic после бума в 2023 году неожиданно вышел из моды: что не так с трендом и почему блогеры уже не хотят быть 'чистыми девушками'

Тенденция Clean Girl Aesthetic в прошлом году прочно укоренилась во всех модных сферах: маникюре, стиле, прическах и даже в интерьере. Но после бума в соцсетях она встретила немало критиков, разглядевших в тренде не только стремление выглядеть "чистой" и окружить себя минимализмом, а намеки на дискриминацию разных слоев населения.

Как бы там ни было, после безумной популярности в 2024 году тренд стал неактуальным. OBOZ.UA расскажет, что с ним не так, почему "чистота" возмутила некоторых женщин и какой стиль стал модным в новом сезоне.

Clean Girl Aesthetic – это тенденция в моде и красоте, которая сосредотачивается на создании вида отдохнувшего лица, сияющей кожи и безупречного, но минималистического стиля.

Clean Girl Aesthetic после бума в 2023 году неожиданно вышел из моды: что не так с трендом и почему блогеры уже не хотят быть "чистыми девушками"

Сюда можно отнести популярный "макияж без макияжа", красивую картинку здорового питания, спорта, идеально чистую кожу, отсутствие видимых внешних модификаций (тату, наращенных ресниц, татуажа и т.п.), естественную укладку и образы в базовых цветах.

На видео это выглядит эстетично в своей простоте, вроде бы пропагандирует здоровый образ жизни и минимальное использование декоративной косметики. "Чистые девушки", казалось бы, призывают любить себя и принимать свое тело, но на деле все не совсем так.

Clean Girl Aesthetic после бума в 2023 году неожиданно вышел из моды: что не так с трендом и почему блогеры уже не хотят быть "чистыми девушками"

Насмотревшись на блогеров с дорогим уходом, густыми волосами, не требующими укладки, чистой кожей и временем на духовное и физическое развитие, многие женщины начали чувствовать себя удрученно. Как подчеркивают эксперты, создалось впечатление, что Clean Girl Aesthetic доступна только конвенционно привлекательным женщинам с немалым бюджетом и запасом свободного времени.

Возмутились красавицы с темной кожей, пользователи, продвигающие бодипозитив и укоренение в обществе других норм. Например, о том, что нормально выглядеть неидеально в жизни, иметь пышное телосложение, пользоваться небрендовой косметикой или игнорировать ее вовсе, жить с проблемной кожей, волосами на теле и т.д.

В конце концов, тренд "изжил себя", уступив другим тенденциям. Сейчас женщины возвращаются к цветам, ярким макияжам, разным прическам и другим мелочам, которые позволяют им демонстрировать свою уникальность. Так, например, на волне популярности нового альбома Бейонсе Cowboy Carter звезды стали носить ковбойские шляпки, сапожки и широкие брюки.

Clean Girl Aesthetic после бума в 2023 году неожиданно вышел из моды: что не так с трендом и почему блогеры уже не хотят быть "чистыми девушками"

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