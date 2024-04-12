Clean Girl Aesthetic после бума в 2023 году неожиданно вышел из моды: что не так с трендом и почему блогеры уже не хотят быть 'чистыми девушками'

Тенденция Clean Girl Aesthetic в прошлом году прочно укоренилась во всех модных сферах: маникюре, стиле, прическах и даже в интерьере. Но после бума в соцсетях она встретила немало критиков, разглядевших в тренде не только стремление выглядеть "чистой" и окружить себя минимализмом, а намеки на дискриминацию разных слоев населения.

Как бы там ни было, после безумной популярности в 2024 году тренд стал неактуальным. OBOZ.UA расскажет, что с ним не так, почему "чистота" возмутила некоторых женщин и какой стиль стал модным в новом сезоне.

Clean Girl Aesthetic – это тенденция в моде и красоте, которая сосредотачивается на создании вида отдохнувшего лица, сияющей кожи и безупречного, но минималистического стиля.

Сюда можно отнести популярный "макияж без макияжа", красивую картинку здорового питания, спорта, идеально чистую кожу, отсутствие видимых внешних модификаций (тату, наращенных ресниц, татуажа и т.п.), естественную укладку и образы в базовых цветах.

На видео это выглядит эстетично в своей простоте, вроде бы пропагандирует здоровый образ жизни и минимальное использование декоративной косметики. "Чистые девушки", казалось бы, призывают любить себя и принимать свое тело, но на деле все не совсем так.

Насмотревшись на блогеров с дорогим уходом, густыми волосами, не требующими укладки, чистой кожей и временем на духовное и физическое развитие, многие женщины начали чувствовать себя удрученно. Как подчеркивают эксперты, создалось впечатление, что Clean Girl Aesthetic доступна только конвенционно привлекательным женщинам с немалым бюджетом и запасом свободного времени.

Возмутились красавицы с темной кожей, пользователи, продвигающие бодипозитив и укоренение в обществе других норм. Например, о том, что нормально выглядеть неидеально в жизни, иметь пышное телосложение, пользоваться небрендовой косметикой или игнорировать ее вовсе, жить с проблемной кожей, волосами на теле и т.д.

В конце концов, тренд "изжил себя", уступив другим тенденциям. Сейчас женщины возвращаются к цветам, ярким макияжам, разным прическам и другим мелочам, которые позволяют им демонстрировать свою уникальность. Так, например, на волне популярности нового альбома Бейонсе Cowboy Carter звезды стали носить ковбойские шляпки, сапожки и широкие брюки.

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