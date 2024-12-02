Эксперты назвали 'скучный' цвет, который в 2025 году будут носить все

Мода никогда не стоит на месте, а тренды постоянно меняются, даря возможность людям попробовать на себе разные варианты образов. Так, по словам экспертов, на смену ярким принтам и оттенкам пришел "скучный" серый цвет, который в 2025 году станет обязательным элементом гардероба.

Видео дня

Как отмечает издание Who What Wear, основным преимуществом одежды этой окраски является ее универсальность, ведь при правильном стилизовании, она будет прекрасно выглядеть как на деловой встрече, так и на вечеринке. Специалисты индустрии моды отметили, что в следующем сезоне полностью разрушится стереотип, что серый – скучный и неприметный цвет.

Такому мнению уже уверенно возразила первая леди Украины Елена Зеленская. В конце октября общественная деятельница появился на деловой встрече в Одессе в стильном сером аутфите. Жена президента Владимира Зеленского скомбинировала деловой костюм с рубашкой глубокого синего оттенка. Она добавила несколько интересных акцентов с помощью золотых украшений.

С чем носить серый

Как отметили эксперты, серый – идеальный цвет, который впишется в гардероб как любителей сдержанных, так и более экстравагантных образов.

Монохромный лук

Не стоит бояться создавать однотонный лук с трендовым "скучным" цветом. Вязаный серый костюм станет идеальным вариантом для холодных зимних дней и поможет добавить особый уют. Для более интересного аутфита попробуйте соединить несколько разных тонов.

Серый и деним

Скомбинировав графитовый оттенок и джинсовый элемент гардероба, вы создадите стильный образ, который точно не останется без внимания.

Оливковый и серый

Такое сочетание выглядит довольно "дорого". Оливковый цвет подчеркивает все достоинства серого и делает образ более интересным.

Серый и экокожа

Передовые позиции индустрии моды в последние несколько сезонов не покидают изделия из экокожи. Так почему бы не объединить два тренда? Попробуйте выбрать для себя теплый серый свитер, который будет прекрасно выглядеть с объемным пальто из кожи.

Ранее OBOZ.UA рассказал, с чем носить белые сапоги, чтобы выглядеть стильно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!