Екатерина Осадчая появилась на Каннском кинофестивале в платье украинского бренда за почти 64 000 грн. Фото

Телеведущая Екатерина Осадчая появилась на 79-м Каннском кинофестивале в вечернем платье украинского бренда Balykina Brand стоимостью 63 800 гривен. Она показала свой образ на фоне Лазурного побережья Франции.

В этом году Осадчая посетила Каннский кинофестиваль уже в 21-й раз, о чем рассказала в InstaStories. Киносмотр проходит в Каннах с 12 по 23 мая 2026 года.

Для выхода телеведущая выбрала темное платье без бретелек, украшенное крупными пайетками в форме лепестков. Декор создавал эффект чешуйчатой текстуры, а приталенный силуэт переходил в длинный шлейф. Образ Осадчая дополнила лаконичными украшениями и собранной прической.

79-й Каннский международный кинофестиваль традиционно проходит во Дворце фестивалей и конгрессов (Palais des Festivals et des Congrès). Главной наградой фестиваля является "Золотая пальмовая ветвь", которую ежегодно вручают лучшему фильму основного конкурса.

В частности, во время фестиваля украинский режиссер Жанна Озирна получила награду Build Your Dream Award за дебютный фильм "Медовый месяц". Премия предусматривает грант в размере 40 тысяч евро для поддержки дальнейшей творческой работы.

Также в рамках Marché du Film состоялось открытие Украинского национального павильона. Участие в мероприятии приняли украинские режиссеры, продюсеры и международные партнеры.

