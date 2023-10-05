Джинсы-скини, искусственные ресницы и прочее. Модная экспертка Яна Шебельская назвала свои 8 табу в одежде и стиле

Украинская персональная стилистка Яна Шебельская раскрыла свои 8 табу в образе, которые уже выглядят неактуально. В свое время некоторые из них были очень популярны, однако в сегодняшних реалиях смотрятся как антитренды.

Стилистка подчеркнула, что выразила свое личное мнение, а не общепринятую истину, ведь вкусы каждой красавицы могут отличаться от моды. Об этом она рассказала в собственном блоге, насчитывающем более 25 тысяч подписчиков (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Куцая одежда

Яна Шебельская не любит наряды, которые куцо выглядят на теле. На это указывает узкая линия плеч, неуместная длина или слишком облегающие рукава.

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Короткие шорты и юбки

Экспертка поделилась, что считает короткие шорты и юбки неудобными, а также не чувствует в них собственной эстетики.

Скини-джинсы

За плечами стилистки есть опыт ношения узких джинсов. В тот период она весила 50 килограммов, поэтому скини ей подходили, однако сейчас Яна Шебельская предпочитает другие фасоны.

Шляпы

Хотя шляпки и могут стать красивым акцентом в образе, стилистка отметила их непрактичность. Иногда этот головной убор может мешать.

Принт

Украинка отказалась от принтов на одежде. Исключением стали только футболки и свитшоты со знаковыми надписями.

Маникюр с дизайном

Роспись на ногтях не привлекает стилистку. Особенно, если этот дизайн выполнен на длинных ноготках. Она предпочитает "голый" маникюр без лака.

Длинные, искусственные ресницы

Экспертка по стилю считает наращенные ресницы "как у кукол" неудобным и непрактичным. Для себя она эту процедуру не выбирает.

Яркий макияж на каждый день

Днем стилистка ярко не красится. Ей не нравится, как выглядит плотный слой тонального крема или заметный макияж глаз.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Яна Шебельская дала 6 советов, как создать "дорогой" образ. Речь идет о сдержанной элегантности, простоте и возможности выделиться из толпы, не злоупотребляя акцентными деталями, цветами и принтами.

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