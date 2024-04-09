Дженнифер Лопес вышла на публику в трендовых 'грязных джинсах'

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на прогулку по Нью-Йорку, надев "грязные джинсы" и великолепный синий ансамбль. Она присоединилась к неоднозначному тренду в стиле Y2K, который был популярен в конце 90-х и начале 2000-х.

Как пишет Harper's Bazaar, на широких светлых штанах были "пятна" песочного цвета вдоль колен артистки, что создавало впечатление, будто она испачкала их перед выходом в люди. В последние сезоны можно было увидеть экстремальные версии этой тенденции, например, "супер поношенные" мешковатые штаны Balenciaga из коллекции Summer '23 или похожую модель от Diesel.

Этот неординарный штрих добавил увлекательного контраста аутфиту звезды. Казалось, что Лопес пытается восстановить уличный стиль 90-х, и это полностью изменило ансамбль, который иначе можно было бы классифицировать как "тихую роскошь".

Для остального образа знаменитость выбрала облегающую синюю водолазку и темное пальто. Что касается аксессуаров, то Лопес сохранила палитру, добавив туфли на каблуке небесно-голубого цвета и стеганую мини-сумку от Chanel. Певица выбрала пару толстых золотых сережек-колец и золотые кольца, завершив лук алым оттенок помады и маникюра.

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