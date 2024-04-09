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Дженнифер Лопес вышла на публику в трендовых "грязных джинсах"

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
4,5 т.
Дженнифер Лопес вышла на публику в трендовых 'грязных джинсах'

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на прогулку по Нью-Йорку, надев "грязные джинсы" и великолепный синий ансамбль. Она присоединилась к неоднозначному тренду в стиле Y2K, который был популярен в конце 90-х и начале 2000-х.

Как пишет Harper's Bazaar, на широких светлых штанах были "пятна" песочного цвета вдоль колен артистки, что создавало впечатление, будто она испачкала их перед выходом в люди. В последние сезоны можно было увидеть экстремальные версии этой тенденции, например, "супер поношенные" мешковатые штаны Balenciaga из коллекции Summer '23 или похожую модель от Diesel.

Дженнифер Лопес вышла на публику в трендовых "грязных джинсах"
Дженнифер Лопес вышла на публику в трендовых "грязных джинсах"

Этот неординарный штрих добавил увлекательного контраста аутфиту звезды. Казалось, что Лопес пытается восстановить уличный стиль 90-х, и это полностью изменило ансамбль, который иначе можно было бы классифицировать как "тихую роскошь".

Дженнифер Лопес вышла на публику в трендовых "грязных джинсах"
Дженнифер Лопес вышла на публику в трендовых "грязных джинсах"

Для остального образа знаменитость выбрала облегающую синюю водолазку и темное пальто. Что касается аксессуаров, то Лопес сохранила палитру, добавив туфли на каблуке небесно-голубого цвета и стеганую мини-сумку от Chanel. Певица выбрала пару толстых золотых сережек-колец и золотые кольца, завершив лук алым оттенок помады и маникюра.

Дженнифер Лопес вышла на публику в трендовых "грязных джинсах"

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