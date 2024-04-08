Деми Мур пришла на вечеринку Dolce & Gabbana в прозрачном платье с блестками: фигура 61-летней актрисы поразила всех

Голливудская актриса Деми Мур засияла на вечеринке по случаю 40-летия бренда Dolce & Gabbana, прошедшей 7 апреля в Милане, Италия. Звезда поразила фанатов не только своим молодым видом, но и стройной фигурой, прекрасно подчеркнув ее нарядом.

Выбор знаменитости пал на роскошное прозрачное платье, усыпанное блестками, длиной до пола. Фотографиями образа 61-летняя Мур поделилась на своей Instagram-странице.

Актриса излучала свежесть и стиль – с блестками, переливающимися под ярким светом. Обтягивающее платье она надела поверх черного бра и соответствующего белья с высокой талией. Образ Мур завершила черными босоножками на ремешках.

Знаменитость позволила блестящему платью сиять, полностью отказавшись от украшений. Ее сдержанный макияж дополнила нюдовая розовая помада. Прямые темные пряди Деми Мур стали идеальным дополнением к аутфиту.

Фанаты засыпали актрису комплиментами:

"Она выглядит нереально для своего возраста. Браво!"

"Вы – это вдохновение, Деми. Ваша красота – это лишь отражение внутреннего сияния вашей души".

"Это платье! Вы прекрасно выглядите!"

"В каком месте ей 60 лет?"

"Как вам удается всегда выглядеть так хорошо"

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