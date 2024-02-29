Дерматологи назвали ингредиенты, которые ни в коем случае нельзя совмещать в уходе за кожей

Использование косметики в ежедневной рутине является не только трендом, но и обязательной процедурой для поддержания здорового состояния кожи. Впрочем, в погоне за идеальным уходом и желанием получить скорейший результат можно нанести огромный ущерб, включая ожоги, покраснения, сухость и чувствительность.

Чтобы досадных ситуаций не происходило, следует внимательно подбирать уходовые средства и искать в их составе компоненты, о которых рассказали дерматологи журнала Allure. Прежде всего не стоит скупать кучу различных средств, которые якобы должны помочь в уходе, – достаточно трех самых главных: для очищения кожи, крем, солнцезащита и, при желании, можно добавить активный компонент в формате тоника или сыворотки.

Что категорически нельзя совмещать:

Ретинол и AHA-кислоты (молочная и гликолевая кислоты).

"Этот дуэт – рецепт покраснения и раздражения", – сказала Ранелла Гирш, дерматолог из Бостона, США. Если невзначай все же пришлось смешать эти два активных компонента, следует использовать успокаивающую и противовоспалительную маску или крем.

Лимонная кислота с чем угодно.

"Это является ингредиентом многих увлажняющих средств, и когда вы накладываете его на другие продукты, это вызывает раздражение", – пояснила Гирш. В частности, в составе продукта ее легко заметить, ведь маркируют эту кислоту как citric acid.

Ретинол и салициловая кислота/бензоил пероксид.

Использование салициловой кислоты и ретинола одновременно вызывает сухость и покраснение. Если использовать ретинол с бензоил пероксидом, оба средства не будут работать. "Доказано, что два ингредиента дезактивируют друг друга", – отметил маямский дерматолог Фредрик Брандт.

Витамин С и AHA-кислоты (молочная и гликолевая кислоты).

"Они изменяют pH (кислотность) витамина С настолько, что дестабилизируют его, делая антиоксидант неэффективным", – объяснил Дэвид Бенк, дерматолог из Нью-Йорка.

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