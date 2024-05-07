Дело не в цене: лайфхаки для выбора лучшей туши

Тушь – это незаменимое косметическое средство, которое делает взгляд более выразительным и привлекательным. Однако выбрать ту, которая будет идеально подходить именно вам, не так-то просто.

После того, как тушь засыхает или заканчивается, женщины обычно идут в магазин и тратят не только время на выбор новой, но и немало средств, чтобы получить хороший результат. Однако Тhe Sun рассказал, что не обязательно покупать дорогую косметику, чтобы она хорошо справлялась со своей работой.

Существует множество разных видов туши, каждая из которых имеет свои особенности. Какая-то должна прибавлять объем, какая-то удлинять ресницы и т.д.

Кроме того, цены на туши от разных брендов могут существенно отличаться. Но не факт, что дорогостоящая косметика подойдет вам лучше, чем дешевая. Большинство формул туши одинаковы, поэтому важную роль играет не сам продукт, а щеточка, которой вы его наносите.

Если ваша любимая тушь закончилась и вы не уверены, что сможете найти такую же или просто хотите сэкономить немного денег, то приобретите любую, даже самую дешевую, а затем просто используйте с ней щеточку от прошлой туши.

Также можно использовать для нанесения дешевой туши одноразовые щеточки, набор которых можно приобрести в большинстве косметических магазинов.

Дезинфекция туши

Если вы планируете использовать свою старую щеточку, то перед этим ее следует продезинфицировать, ведь на ней со временем накапливается грязь и бактерии.

Для этого просто нужно хорошо ее вымыть, чтобы убрать остатки масла и туши, просушить, а затем замочить на 10 мин в спирте. Это должно уничтожить большинство бактерий. Однако если вы пользовались этой щеточкой во время того как имели глазную инфекцию, то лучше приобрести новую.

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