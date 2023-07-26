Давно пора выбросить! Эти платья сильно старят и подчеркивают все недостатки. Фото

Стильные и изящные платья начинают ценить с возрастом, когда элегантный внешний вид радует больше, чем комфорт. Однако некоторые модели только подчеркивают недостатки фигуры и возрастные изменения.

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Неудачный силуэт и темный цвет превратят образ в модный провал. Редакторы сайта Kobieta рассказали, как избежать проблем при выборе наряда (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Темные оттенки

Хотя черный цвет и называют универсальным, он может подчеркнуть бледную кожу и морщинки, например, в зоне декольте. Темно-синий или коричневый варианты старят и слишком "тяжело" выглядят днем. Предпочтение лучше отдать молочным, светлым и ярким моделям, которые оттенят цвет волос и глаз.

Платье с воротником

Все фасоны с горловиной или воротником – неудачный вариант для того, чтобы визуально избавиться от лет или скорректировать фигуру. Чтобы подчеркнуть утонченность и хрупкость, тонкую шею, ключицы и плечи нужно обнажить, а "проблемные" зоны закрыть. Пропорции в платье с высоким горлом будут обезображены.

С разрезом или вырезом

Отталкиваясь от своих "сильных" сторон, можно выбрать наряды с вырезом или разрезом на ноге. Это поможет придать уместной сексуальности образу. Цельные модели выглядят скучно и прибавляют возраст.

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