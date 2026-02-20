Чтобы избежать конфузов: как правильно наносить автозагар

Пока натуральный солнечный загар становится все большим бьюти-табу из-за вреда для здоровья, индустрия косметики для автозагара сделала значительный шаг вперед. Новейшие средства больше не имеют некрасивого оранжевого оттенка и легко наносятся даже в домашних условиях.

Но некоторые проблемы из-за ошибок нанесения продуктов все еще никуда не делись. Здесь можно вспомнить и полоски от неравномерного применения, и слишком интенсивный цвет. Как наносить автозагар так, чтобы выглядеть пляжной богиней, разбиралось издание Glamour. Оказывается, все не так уж и сложно, если учесть несколько критических нюансов.

Шаг 1: Выберите правильный оттенок

Обладателям светлой кожи кажется логичным выбирать самый светлый тон средства, чтобы не выглядеть в результате неестественно. Однако такая осторожность может привести к тому, что усилия окажутся почти незаметными. Оттенки маркируются в соответствии с желаемой интенсивностью, а не по вашему текущему тону кожи. Поэтому стоит выбирать средство, исходя из финального результата, а не от своего фототипа. Если вам нужно лишь слегка углубить цвет – подойдет средний (medium), а для насыщенного бронзового эффекта стоит выбирать темный (dark).

Шаг 2: Отшелушивание кожи

Отшелушивание кожи перед проведением процедуры – это главное правило равномерного и естественного загара. Основная цель заключается в устранении мертвых клеток. Это создаст гладкую поверхность, в которую средство сможет проникнуть равномерно и проявиться без пятен и полос. Аналогичная подготовка важна и для удаления остатков прежнего автозагара.

Для безупречного результата подготовку следует начинать за 24 часа до сеанса. Рекомендуется тщательно обработать кожу сухой щеткой или отшелушивающей перчаткой с гелем для душа. Если пренебречь этим этапом, отмершие клетки со временем будут отпадать неравномерно, из-за чего загар будет казаться рябым. Процесс можно облегчить, приняв горячую ванну непосредственно перед пилингом.

И не медлите. Эксфолиация минимум за восемь часов до процедуры позволяет pH-балансу кожи полностью восстановиться, что является идеальным условием для проявления цвета. Также следует избегать скрабов на масляной основе, поскольку масло создает барьер, из-за которого средство ляжет неровными пятнами.

Шаг 3: Нанесение автозагара

Новички часто допускают ошибку, пытаясь использовать минимальное количество средства. Однако экономия продукта приводит к появлению полос и разводов – недостаточное количество средства заставляет слишком сильно растирать его по коже. Поэтому не экономьте слишком сильно, а для равномерности нанесения используйте специальную перчатку-аппликатор, которая позволяет применять достаточное количество продукта и убирать излишки. Кожа способна впитать лишь определенное количество активных компонентов автозагара, поэтому переборщить с таким нанесением практически невозможно.

И уделите особое внимание проблемным зонам: костяшкам пальцев, коленям, локтям и лодыжкам. Эти участки впитывают пигмент быстрее, поэтому их стоит протереть салфеткой сразу после нанесения или же предварительно смазать увлажняющим кремом, чтобы создать защитный барьер.

Шаг 4: Закрепление результата

Новому загару нужно от шести до восьми часов для полного проявления. До этого времени лучше избегать физической активности: жара и сильное потоотделение могут привести к тому, что средство потечет и высохнет потеками. Даже обувание кроссовок может стереть часть пигмента в местах контакта. Поэтому на время, пока автозагар усаживается на коже, стоит отказаться от тренировок или плавания, отдать предпочтение свободной одежде и спокойному отдыху дома.

