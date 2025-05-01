Чокеры больше не в моде: какие украшения на шею выбрать в 2025 году

Ювелирные изделия – не просто дополнение к образу. Они способны поменять восприятие всего стиля, подчеркнуть индивидуальность. Если еще несколько сезонов модное пространство принадлежало чокерам, напоминавшим атмосферу 90-х, то в 2025 году тенденции изменились.

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Стилисты и дизайнеры единодушно заявляют: чокеры теряют популярность, а на первый план выходят длинные кулонные бусы – эффектные, многослойные, с характером. Детали рассказало издание WhoWhatWear.

Тренд сезона – длинное колье с подвесками

В фокусе сезона длинные цепочки с большими подвесками или сложными декоративными элементами. Они свободно свисают до груди или даже ниже, образуя бохо-силуэт с нотками изящества и свободы. Эти украшения идеально сочетаются как с минималистическими платьями, так и многослойными образами в стиле ретро или романтической эклектики.

Топовые украшения на подиумах

Valentino – отказ от минимализма

В коллекции осень-зима 2025 года модного дома Valentino, под творческим руководством Алессандро Микеле, колье с кулонами стали не просто украшением, а центральной составляющей образа. Дизайнер объединил массивные подвески с роскошными тканями, фольклорными мотивами и театральной стилизацией. Колье в Valentino сочетают цепи с ювелирной эмалью, фресковыми мотивами и даже миниатюрными ключами.

Chloé – новая интерпретация бохо

Французский бренд Chloé, известный богемным шиком, воплотил тренд на длинные украшения в привычной для себя манере. В коллекции осень-зима 2025 года кулонные бусы стали финальным штрихом образа: они гармонично дополняли кружевные макси-платья, шелковые топы и даже джинсы с высокой посадкой. Украшения были созданы из натуральных материалов – камней, дерева, что подчеркивало близость бренда к идее природной красоты и устойчивой моды.

Louis Vuitton – футуризм и винтаж

Louis Vuitton в своей коллекции 2025 предложил нестандартные вариации на тему кулонов. Здесь появились мини-часы на цепочках, небольшие футляры – все это напоминает антикварные аксессуары конца XIX – начала XX века. Эти бусы одевали поверх строгих блейзеров или сочетали с футуристическими платьями, создавая контраст между классикой и авангардом.

Ralph Lauren – элегантность и уверенность

Ralph Lauren остался верен себе: классическая элегантность, сдержанный шик и качественные ткани. Но именно кулонные колье стали той деталью, переведшей сдержанный образ в плоскость высокой моды. Украшения выполнены из блестящего металла, иногда с инкрустациями, сочетают с однотонными свитерами, водолазками и пальто. Они создавали эффект "интеллигентной провокации" – будто аксессуар говорит больше, чем вся одежда.

Johanna Ortiz – эклектика цвета и формы

Колумбийская дизайнер Johanna Ortiz известна своими красочными тканями и романтическими силуэтами. Но в коллекции 2025 года она доказала, что массивные украшения тоже могут являться частью сложного образа. Ее кулонные бусы были гипертрофированными, яркими, геометрическими, с выразительной текстурой.

В то же время, во внеподиумном пространстве наибольшую популярность получило колье Petra Shell от Juju Vera. Создано Джулией Ферентинос, украшение сочетает стиль бохо и средиземноморскую эстетику. Аксессуар распродается мгновенно, стал хитом Instagram и закрепился как фаворит street style-моды. Именно он сделал длинные колье популярными среди широкой аудитории, не только фэшн-элиты.

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