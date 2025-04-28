Уже не модны: названы 5 антитрендов весны-2025

Каждый сезон модные тенденции меняются, причем делают это незаметно, но в то же время впечатляюще. Одни и те же вещи приобретают новые черты и очертания, чтобы сделать наш стиль неповторимым.

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Что с того, что было на пике моды в прошлом году, этой весной изменится, рассказало издание Who What Wear. Его редакторы назвали 5 антитрендов весны 2025 года и рассказали, что придет им на смену. Будь то обновление силуэтов, новая красивая деталь или стилистический трюк, мгновенно трансформирующий ваш образ – эти замены легко сделают ваш весенний гардероб актуальным.

Антритренд: банты

Тренд на замену: кружево

В прошлом году вещи с бантами были повсюду. Они делали наши образы романтичным и нежными. Но в последнее время бантов стало слишком много. Поэтому этой весной их лучше заменить кружевом. Дизайнеры добавляют его в одежду способами, которые кажутся свежими и современными – это может быть нежная отделка на строгих пуговицах или платья с кружевом, надетые под строгий блейзер. Кружево несет в себе нотку романтики, но с чуть большей глубиной и интригой – меньше костюмности, больше непринужденной элегантности.

Антитренд: капри

Трен на замену: штаны-сигареты

Брюки капри возвращаются в наши гардеробы, как только на улице становится теплее. Но в этом году стилисты советуют отправить их в отпуск. Горячий тренд этой весной – это брюки-сигареты. Узкие модели со стрелками лучше удлиняют ноги и делают любой силуэт более стройным.

Антитренд: байкерские куртки

Трен на замену: спортивные куртки

Байкерские короткие куртки стали слишком популярны в последние несколько сезонов. Если вы хотите сохранить такой же непринужденный стиль и комфорт этой весной, обратите внимание на ветровки, анораки, мягкие куртки на молнии и любые модели, напоминающие рабочую одежду. Они были на всех подиумах этого сезона. И не бойтесь контрастных или необычных элементов как блестящие ткани или даже пайетки.

Антитренд: сандалии рыбака

Трен на замену: плетеные балетки

Сандалии рыбака в этом сезоне воспринимают слишком грубыми, хотя они все еще очень удобны. Если хотите заменить их на что-то такое же комфортное, однако более элегантное, подумайте о плетеных балетках. Они будут на пике популярности этим летом.

Антитренд: прозрачные юбки

Трен на замену: юбка-карандаш

Прозрачные юбки создают дерзкий и яркий образ, но сейчас в тренде более сдержанная элегантность. Если хотите изменить свой гардероб в этом направлении, подумайте о том, чтобы пополнить его элегантной юбкой-карандашом. Они могут быть из любой ткани – от шелка до твида. А комбинировать их можно с обычными футболками, блузками, рубашками и пиджаками любого кроя.

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