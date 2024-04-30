Четыре вещи первой необходимости, которые должна иметь каждая женщина в своем шкафу летом

Летние образы богаты своим разнообразием и поэтому часто возникает вопрос, какие вещи являются базовыми, чтобы не приобрести немалое количество лишних вещей. Тем более правильно подобранная одежда может сэкономить немало места что в шкафу, что в чемодане, с которым вы можете отправиться на отдых во время отпуска.

Хотя стилисты на каждом углу рассказывают о составляющих базового гардероба, никто не объясняет, какие вещи особенны для летнего периода. Как пишет Marie Claire, стоит отдавать предпочтение в выборе одежды пастельных или монохромных тонов.

Легкое платье

Лучшим вариантом для летнего образа, как пишет источник, являются платья с плиссированной юбкой или в складку. Именно они меньше всего мнутся. Впрочем, для отпуска следует брать платье в монохромном цвете, то есть либо белое, либо черное.

Босоножки

В летнюю жару паре удобных босоножек ваши ноги скажут "спасибо". Кроссовки, которые мегапопулярны среди молодежи, не самый лучший вариант для образа с нежным классическим платьем. Однако для повседневной городской жизни – отличный выбор.

Купальник

Хотя купальники почти всегда обходят стороной, когда возникает вопрос поиска летнего капсульного гардероба, но об этой вещи сразу вспоминают, когда друзья предлагают поехать на отдых к озеру или реке. Поэтому стоит заранее задуматься над идеальным купальником, чтобы в спешке не выбрать что угодно, чтобы было.

Плетеная пляжная сумка

Большие плетеные сумки существуют не только для пляжа. С ними удобно гулять по городу благодаря своей емкости и классическому дизайну.

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