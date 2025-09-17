Не требуют много ухода: лучшие прически для женщин 30+

Переступая порог 30-летия многие женщины начинают задаваться вопросом, а стоит ли тратить так много времени на уход за внешностью? И многие из них начинают искать способы выглядеть хорошо с минимальными усилиями.

Издание Glam советует начать с прически. Подберите себе такую стрижку, которую не нужно долго и тщательно укладывать и которая будет держать форму действительно долго даже без регулярных визитов к парикмахеру. И вот какие варианты хорошо подходят под эти критерии.

Длина до середины спины

Волосы, которые имеют длину ниже плеч, но выше талии, требуют минимальных усилий для поддержания в хорошем состоянии. Их можно спокойно носить распущенными и даже сушить без использования дополнительных приборов – просто моешь голову и занимаешься своими делами, пока волосы сохнут. Выбирайте варианты с челкой или без на свой вкус и не забывайте раз в несколько месяцев освежать кончики. Уход для такой длины подбирайте под свой тип волос, но ни в коем случае не отказывайтесь от термозащиты, если сушите длинные волосы феном. Чем больше длина, тем тщательнее их надо беречь от воздействия температуры, если вы хотите сохранить хорошее состояние шевелюры.

Прямое каре

Такая стрижка позволяет постоянно поддерживать волосы в хорошем состоянии, ведь им хватает питания. А еще прямой срез использует весь потенциал шевелюры, из-за чего она набирает максимальную густоту. Особенно выгодной такая стрижка будет для тех, кто имеет тонкие волосы. Уложить прямое каре можно буквально за пять минут, но не забывайте о термозащите и попробуйте воспользоваться сывороткой для блеска.

Боб

Такая стрижка может быть немного короче, чем прямое каре, и иметь эффектный рваный край. Это помогает создать дополнительную подвижность в прядях и интересный объем прически. Впрочем, вариант с рваным краем может не подойти обладательницам волнистых волос, хотя такая длина в целом идет практически всем. Лучше всего укладывать стрижку боб с помощью круглой щетки, которая позволит одновременно и подкрутить кончики, и приподнять волосы у корней для дополнительного объема.

Пикси

Ультракороткие "мальчишеские" стрижки – это вечная классика для тех, кто не боится экспериментов. Просто помойте голову, подсушите волосы полотенцем, нанесите на них каплю стайлингового средства и раскуйовдите пряди на свой вкус. Прическа готова. Она за считанные минуты высохнет на воздухе и будет выглядеть стильно.

Бикси

Такая прическа предполагает немножко большую длину, а значит и дополнительный простор для игры с созданием объема во время укладки. Меняйте пробор, создавайте небольшой ирокез, закидывайте челку назад и накручивайте пряди – вариантов на самом деле множество.

