Будет везде этим летом: как сделать популярный итальянский боб

Стрижка боб уже много лет не теряет популярности и регулярно возвращается в список самых актуальных причесок. Каждый сезон стилисты предлагают новые вариации классического образа, адаптируя его к современным тенденциям.

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Этим летом особое внимание привлек итальянский боб – прическа, которая отличается пышным объемом и мягкими линиями. Она визуально делает волосы гуще, придает им движение и естественный блеск. Эксперты shefinds.com прогнозируют, что именно этот вариант станет одним из самых популярных в сезоне.

Что такое итальянский боб

Итальянский боб – это стрижка длиной от линии подбородка до ключиц, которая сочетает аккуратную форму с естественным объемом. В отличие от более графичных и четких вариантов боба, эта прическа имеет мягкий силуэт и выглядит непринужденно.

Характерной особенностью является ровный срез с легкими внутренними слоями, которые создают пышность без потери густоты. Вдохновением для такого образа послужили прически итальянских кинозвезд 1960-х годов, которые сочетали в себе женственность, роскошь и естественность.

Кому больше всего подходит эта прическа

Одним из главных преимуществ итальянского боба является его универсальность. Стрижка гармонично смотрится на овальном, квадратном и сердцевидном типах лица, ведь мягкие пряди красиво обрамляют черты лица.

Особенно удачно она подходит обладательницам тонких или средней густоты волос. Благодаря ровному срезу создается эффект большего объема, а волосы выглядят гуще. Если же локоны от природы очень густые, стилист может убрать лишнюю массу, сохранив легкость прически.

Как укладывать итальянский боб

Главная особенность этой стрижки – естественный вид без чрезмерно сложной укладки. Для создания фирменного объёма достаточно нанести лёгкий мусс или спрей для приподнятия волос у корней, после чего высушить их феном с помощью круглой щётки.

Чтобы прическа выглядела максимально эффектно, стилисты советуют не выпрямлять волосы до идеала. Гораздо лучше смотрятся мягкие волны или естественные изгибы, которые придают локонам динамику. Для ежедневной укладки достаточно нескольких минут с феном или большой плойкой, а также текстурирующего спрея, который подчеркнет легкость и блеск волос.

Именно сочетание объема, непринуждённой элегантности и простоты в уходе сделало итальянский боб одной из самых актуальных причёсок лета 2026 года.

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