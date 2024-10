Бриллианты уже не в почете: знаменитости перешли на бюджетные, но эффектные аксессуары. Фото

В этом сезоне появился неожиданный тренд на аксессуары, который подхватили очень много знаменитостей. Осенью 2024 года звезды часто появляются на публике с украшениями в виде обычного ожерелья в стиле бохо с добавлением различных камешков, вместо драгоценных подвесок.

На сайте Who what were подчеркнули, что такие украшения – это "свежий" и симпатичный тренд, который подходит как для повседневных образов, так и для вечерних. Вы легко сможете подобрать аксессуар, который идет именно вам, ведь диапазон цветов, фасонов и размеров камешков множество.

Ожерелье в стиле бохо добавляет элемент расслабленности и неординарности. Даже если вы наденете обычные джинсы и белую футболку, оно добавит изюминку и образ сразу будет выглядеть более интересно.

Многие известные звезды поддерживают этот тренд. К примеру, актриса Рози Гантингтон опубликовала свое фото в Instagram, на котором мы можем заметить подвеску в стиле бохо.

В этом сезоне уникальные бусы с камешками выглядят гораздо более стильно, чем их бриллиантовые аналоги. Поэтому, модные эксперты более чем уверены, что такие аксессуары будут невероятно популярны среди модниц.

