Цены на аренду квартир "обвалились": сколько теперь стоит снять жилье в Киеве

В Киеве существенно подешевела аренда квартир. За последние 6 месяцев ее стоимость снизилась на 20,97%, или почти на 5 100 грн – со средних 24 357 до 19 250 грн (вне зависимости от количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. Впрочем, по его данным, за месяц цены выросли на 1,07%, или 203 грн. Что, возможно, является признаком зарождения нового тренда на рынке.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 14 400 и 16 800 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается по 10%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по по 18 000 и 21 000 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 11,1%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 17 600 грн. Таких объявлений насчитывается 12,5%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир (вне зависимости от количества комнат) в среднем стоит от 11 000 до 33 378 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 22 378 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также:

в Днепровском, Святошинском – 14 000 грн;

Дарницком – 16 000 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Голосеевском – 18 000 грн;

Подольском – 21 150 грн;

Соломенском – 25 000 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Печерском районе – в среднем 33 378 грн. А кроме того, в Шевченковском – 30 500 грн.

Перед арендой нужно проверять документы на жилье

В свою очередь, специалисты "Юридического советника для ВПЛ" рассказали, что перед заключением договора следует проверить документы на жилье – особенно если цена аренды слишком низкая. Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может привести к проблемам. Чаще всего, по данным юристов, скрыть пытаются следующее:

квартира (дом) сдается без согласия владельца;

жилье принадлежит другим лицам;

жилье находится в ипотеке;

квартира или дом находятся под арестом;

документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.

"Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность", – подчеркивают юристы. Документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:

выписка из единого реестра недвижимого имущества;

свидетельство о праве собственности/о праве на наследство;

договор купли-продажи/дарения и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на вторичном рынке киевской недвижимости цены существенно выросли. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подорожали на 12,86%, или более чем на 7 100 грн – со средних 56 860 до 64 173 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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