Национальный банк начал продавать 5 грн с особым дизайном: купить можно только 1 штуку

Национальный банк проводит реализацию памятной монеты "Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!". Ее номинал составляет 5 грн. Цена – 98 грн. При этом продажа будет проводиться только 8 апреля, а купить каждый покупатель сможет только 1 монету.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

монета была отчеканена в 2023 году;

материал – нейзильбер (специальный сплав меди, никеля и цинка);

гурт монеты рифленный;

тираж монеты – 50 000 штук.

"Памятная монета посвящена работникам железнодорожного транспорта Украины, которых по праву называют "железными" людьми. С первых дней полномасштабного вторжения железная дорога стала дорогой жизни для миллионов украинцев, вынужденных эвакуироваться в более безопасные регионы, стальным путем, соединяющим Украину с европейскими странами-партнерами, важной логистической артерией для перевозки стратегически важных для населения и государства грузов", – говорится в описании монеты.

Как выглядят 5 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен стилизованный трезуб, контуры которого очерчены изображением железнодорожных путей. Слева размещена надпись "Украина". В центре на зеркальном фоне:

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ;

год чеканки монеты.

Наверху – малый Государственный Герб Украины. А также:

номинал монеты;

графический знак гривни.

На реверсе (обратная сторона) изображен поезд, стилизованный логотипом вырывающейся из окружения "Укрзалізниці". По обе стороны поезда – символическая композиция, содержащая острые острия, направленные на него. Наверху надпись "Благодарим железнодорожников!".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, дизайн украинских монет 1 и 2 грн в ближайшее время не будут менять – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, в Нацбанке не отказались от этой идеи – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.

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