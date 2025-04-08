Национальный банк начал продавать 5 грн с особым дизайном: купить можно только 1 штуку
Национальный банк проводит реализацию памятной монеты "Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!". Ее номинал составляет 5 грн. Цена – 98 грн. При этом продажа будет проводиться только 8 апреля, а купить каждый покупатель сможет только 1 монету.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:
- монета была отчеканена в 2023 году;
- материал – нейзильбер (специальный сплав меди, никеля и цинка);
- гурт монеты рифленный;
- тираж монеты – 50 000 штук.
"Памятная монета посвящена работникам железнодорожного транспорта Украины, которых по праву называют "железными" людьми. С первых дней полномасштабного вторжения железная дорога стала дорогой жизни для миллионов украинцев, вынужденных эвакуироваться в более безопасные регионы, стальным путем, соединяющим Украину с европейскими странами-партнерами, важной логистической артерией для перевозки стратегически важных для населения и государства грузов", – говорится в описании монеты.
Как выглядят 5 грн с уникальным дизайном
На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен стилизованный трезуб, контуры которого очерчены изображением железнодорожных путей. Слева размещена надпись "Украина". В центре на зеркальном фоне:
- логотип Банкнотно-монетного двора НБУ;
- год чеканки монеты.
Наверху – малый Государственный Герб Украины. А также:
- номинал монеты;
- графический знак гривни.
На реверсе (обратная сторона) изображен поезд, стилизованный логотипом вырывающейся из окружения "Укрзалізниці". По обе стороны поезда – символическая композиция, содержащая острые острия, направленные на него. Наверху надпись "Благодарим железнодорожников!".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, дизайн украинских монет 1 и 2 грн в ближайшее время не будут менять – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, в Нацбанке не отказались от этой идеи – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.
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