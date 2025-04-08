Блог | Гроза на горизонте: история с СССР может повториться
Мировые рынки штормит. Американские биржи потеряли за два для 11 триллионов долларов. По сравнению с этими потрясениями все остальное кажется игрушками. Что самое примечательное – нельзя делать никаких прогнозов, как нельзя делать прогнозов в сумасшедшем доме, каковым стал Белый дом. Вводя торговые пошлины для всех стран и даже для островов, где живут только пингвины, президент Соединенных Штатов руководствовался "рекомендациями" несуществующего экономиста.
Это стало только что известно американским СМИ. Сам Трамп не может толком ничего объяснить. Сенаторы и Конгрессмены республиканской партии один за другим начали высказывать свое недовольство решениями президента, ведущими страну в пропасть. Обещания Трампа "светлого и богатого будущего" остаются привлекательными только для людей с неполным средним образованием. Для Трампа неведомо, что основы глобальной экономики заключаются в принципах сообщающихся сосудов. Если США подняли ввозные пошлины для импортных автомобилей и комплектующих для американских автомобилей, то автомобили, собранные в Америке, не могут стать дешевле импортируемых.
Это о ситуации в глобальной экономике, потрясения которой мало коснуться Украины, россии, да и всех остальных бывших республик СССР, которые почти ничего не продают в Соединенные Штаты. Украина на сегодняшний день хочет знать только одно – когда закончится война? Тут мы видим также абсолютное непонимание Белого дома и Госдепартамента – с кем они имеют дело в Москве? Россия сегодня это неофашистское государство, война для которого является парадигмой и неотъемлемой частью существования. Эта война не остановится по мановению волшебной палочки президента Трампа, который не факир и не мессия, если не может отличить Австралию от Австрии и путает кобеля с кабелем. О каком мире можно говорить под его "чутким руководством"? Он способен только на манипуляции и шантаж тарифами, что ведет лишь к краху репутации республиканской партии и ставит под сомнение его способность дальше управлять страной. О мире в Украине, как "проекте Трампа", надо забыть.
В 1989 году советские войска находились во всех 15 республиках СССР, а также в Польше, Восточной Германии, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Монголии, Вьетнаме и на Кубе. Сейчас армия россии находится в Беларуси и пытается остаться в Украине. Базы РФ есть в Армении, Грузии (Абхазия и Южная Осетия), Таджикистане, Кыргыстане, Казахстане, Молдове и Сирии. Помочь ей уйти из этих стран способен Евросоюз с Канадой и Соединенными Штатами. Трамп не вечен и даже в его каденцию не исключено такое развитие событий. Решение этой проблемы посредством экономической блокады не имеет альтернативы. Если к ЕС и Сев. Америке подключится Китай и Япония, это ускорит процесс распада россии кратно. После чего коричневая чума, сменившая красную холеру, исчезнет на карте мира вместе с россией навсегда. Освобождать от российской армии временно оккупированные территории Украины не придется. Она не просто сама оттуда уйдет, она растворится.
Чем закончатся переговоры о мире представителей Белого дома с отдельными персонажами ОПГ россии не знает ни Трамп, ни путин, ни даже Всевышний. Путинская мафия может быть и хочет вернуться к дружеским отношениям с Соединенными Штатами, но они далеко, а Китай рядом. Стоит Пекину "поднять бровь" (по выражению апологета российской пропаганды Соловьева) и Москва поймет все. Соединенные Штаты не помогут ей от слова "совсем". В этой связи рассуждения о том, – хотят ли русские войны?, бессмысленны. В политическом отношении – хотят, в экономическом – нет. Соединить не соединяемое невозможно. Советский Союз распался не потому, что всем надоел ее рулевой - коммунистическая партия, а потому что тоталитарный социалистический строй износился и полностью себя изжил. Экономика вбила последний и решительный гвоздь в гроб советской империи. История повторяется. Больше всех распада россии ждет Китай, которому достанется немалая часть Сибири и Дальнего Востока в качестве протектората. Все остальное разбежится в разные стороны – кто в Европу, кто в Азию, а кто вообще в небытие. Вот в этом мы должны им помочь.