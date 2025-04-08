Тарифной войной со всем миром Трамп не просто выстрелил себе в ногу, но отстрелил самые главные американские причиндалы, то, что позволяло Америке держать в зависимости союзников и наводить страх на врагов!

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Речь о производстве и поставках оружия, в чем США являлись безоговорочным мировым лидером: 5 крупнейших военно-промышленных корпораций мира – американские. Немудрено, что США являются и крупнейшим экспортером оружия и казалось, что ничто не может поколебать их лидерство! Как и демократию в Америке... Но Трамп справляется с этими задачами.

Место2019 год Концерн Объём продаж оружия,млн долл. Общий объём продаж,млн долл. Доля продаж оружия,% 1 Lockheed Martin 53230 59812 89 2 Boeing 33580 76559 44 3 Northrop Grumman 29220 33841 86 4 Raytheon 25320 29176 87 5 General Dynamics 24500 39350 62

На шестом месте шел китайский концерн Aviation Industry Corporation of China.

С 2019 года цифры значительно выросли – так, только за прошлый американский экспорт вооружений, подстегнутый войной в Украине, вырос на 29%, но ранжирование компаний не изменилось.

Итак, 2 апреля Трамп объявил о введении тарифов против 180 стран мира, а уже через день пришло сообщение, что Греция в рамках плана по радикальному обновлению своих вооруженных сил (25 млрд евро) отказывается от услуг США и заказывает новые ракетные системы у Израиля – несмотря на стоящие на вооружении знаменитые Patriot и M270 (гусеничные HIMARS), Для США это потеря базового покупателя, который был связан необходимостью регулярно закупать ракеты для этих комплексов, проводить модернизацию и тому подобное.

Кроме ставшей очевидной при Трампе ненадежности США как союзника, имела место еще одна причина обращения к Израилю: скорость выполнения заказа. Поставок систем Patriot можно ждать 4–5 лет ввиду отсутствия производственных мощностей. Израиль поставит гораздо быстрее. Вместо дополнительных батарей Patriot будут закуплены Barak MX от Israel Aerospace Industries. Греция не первая сменила поставщика: в конце 2024 года Словакия купила необъявленное количество этих ЗРК стоимостью 560 млн евро со сроком получения первого комплекса до конца 2025 года. Ранее их купили Азербайджан, Индия, Марокко, Кипр. А Нидерланды заказали их в качестве опционального вооружения для своих боевых кораблей.

Вместо HIMARS Афины в начале декабря прошлого года выбрали израильский PULLS компании Elbit Systems: 38 систем за 500 млн евро. Их заказали также Дания, Нидерланды, Испания и Германия.

То есть идет массовый отказ от американских вооружений. Пример Германии особенно показателен и заслуживает внимания.

Казус GMARS

У Локхид проблемы не только с F-35: его ракетный комплекс GMARS имеет дальность 400 км, но покупателей на него нет. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall и американская корпорация Lockheed Martin пытаются продвинуть на рынок эту совместную разработку – развитие M142 HIMARS. У нового комплекса не только дальность лучше, но еще и 12 пусковых направляющих для 227-мм управляемых ракет GMLRS, в два раза больше, чем у HIMARS.

Но мешает напряженность в отношениях между США и Европой – спасибо Трампу. Не помогли и встречи разработчиков с военачальниками из 14 европейских стран: в начале 2025 года случился первый коммерческий провал разработки. Германия выбирала между GMARS и PULLS на замену переданным ВСУ системам M270 и в итоге выбрала израильскую. Почему? Потому что США утратили то главное, что делало их страной № 1 в мире – доверие.

Дело в боеприпасах. GMARS может стрелять не только управляемыми ракетами GMLRS и GMLRS-ER (с дальностью стрельбы до 150 километров), но и оперативно-тактическими ATACMS и PrSM (дальность до 400 километров) и даже крылатой ракетой, которая, вероятно, является адаптированным вариантом AGM-158 JASSM. Но все они производятся в США, а доверие к ним подорвано. Что скажется на перспективах американского ВПК в целом. Его ждет обвал продаж и потеря рабочих мест.

Проблемы F-35

Что касается этих суперсовременных самолетов, то в настоящее время F-35 эксплуатируется США и 19 странами-союзниками, включая не входящие в НАТО Южную Корею, Японию, Австралию и Израиль. Однако в Европе опасаются, что США выйдут из НАТО и с F-35 начнутся проблемы.

В этой связи оцените поразительное заявление Трампа: "Нашим союзникам мы будем продавать упрощенные версии самолетов. Мы будем упрощать их примерно на десять процентов, в чем, возможно есть смысл, потому что, возможно, однажды они перестанут быть нашими союзниками".

Причем сказано это было в тот момент, когда ряд союзников по НАТО всерьез задумался об отказе от покупки американских F-35 из-за риска того, что они могут быть отключены и приведены в нелетное состояние нажатием кнопки в Вашингтоне, не говоря уже о поставке запчастей, обновлении программного обеспечения и многом прочем. Украина уже столкнулась с этим на своих F-16.

И дело даже не в снижении боевых качеств самолетов. Согласитесь, говорить союзникам, что возможно намерен с ними расстаться очень мудро и сулит всеобщую любовь и много сделок. Высказывание Трампа укрепило решимость Канады пересмотреть заказ на поставку 88 самолетов F-35 (более 13 млрд долларов) и предпочесть им европейские модели. Заказы на F-35 намерена пересмотреть также Германия (35 самолетов), разговоры об этом идут в Дании, а Португалия уже отказалась от них.

Не только Европа и не только самолеты

Еще раз напомню, что 2024 год был самым успешным для ВПК США за последнее время. Росли поставки оружия в Украину и в Европу (на замену переданного Украине), американские концерны запускали новые линии и даже заводы, переходили на двусменный рабочий день и набирали сотрудников – возвращались даже пенсионеры. Но к концу года, как вы могли заметить, все изменилось и начался пересмотр заказов и договоров поставки.

О причине нетрудно догадаться: в ноябре на выборах президента победил Трамп и сразу дал понять, что намерен разрушить прежнюю систему взаимоотношений с союзниками. Более того, стало очевидно, что такое понятие, как союзник, вообще не фигурирует в его мировоззрении! Стало ясно, что на США нельзя полагаться, что они предадут в любой момент.

Это поняли не только в Европе и Канаде. Так, после введения США 10% тарифов на импорт из Колумбии, ее президент объявил о решении заказать самолеты JAS39 Gripen для своих ВВС, а не американские F-16. Швеция ведет дела лучше, чем наш "гений сделок", и в обмен на заключение соглашения по самолетам Колумбия получит инвестиции в социальную сферу, в производство энергии на солнечных электростанциях, водоснабжение и оборудование для больниц. Да, с начала 2025 года США публично угрожают Колумбии, что наложат вето на использование компонентов своего производства для Gripen в случае заказа (речь идет о двигателе General Electric F414G), но в ответ шведский концерн намерен перейти на европейские двигатели.

Помимо заказа F-35 Канада пересматривает также планы на замену боевых вертолётов, подлодок и эсминцев в пользу европейских образцов. Конкурс на поставку загоризонтных радаров выиграла компания из Австралии – американцы не были даже допущены к нему! На днях новый премьер-министр Канады Марк Карни признал, что дружеские отношения между двумя странами в прошлом, что США уже не союзник и ведут враждебную политику. Поэтому зависеть от них в военном плане опрометчиво.

Это огромные деньги! Еще бы, повторю – доверие стоит дорого. Оно было главным капиталом США, пока не пришел Трамп. И даже если этого стабильного гения тем или иным способом э-э-э… элиминируют, доверие придется восстанавливать многие годы, если не десятилетия. И не факт, что удастся это сделать.

Похоже, что день дурака в США длится с 20 января! Пришло время расплачиваться за глупость лидера и народа, избравшего его. Расплата ударит в первую очередь по красным штатам, где сосредоточено большинство заводов ВПК. Их хозяева традиционно поддерживают республиканскую партию, а рабочие дружно голосовали за Трампа. Що ж, як кажуть в Україні, бачили очі, що купували, їжте хоч повилазьте!