Последствия таможенной войны становятся непрогнозируемыми: какие факторы способны остановить Трампа. Интервью с Веселовским

Союзники и противники США одинаково оцепенели от "Дня освобождения" Дональда Трампа, который ввел невиданные тотальные тарифы на импорт товаров в США. Помогут ли они "сделать Америку великой" неизвестно, но универсальные пошлины для всего мира от Трампа – серьезный удар не только по мировой экономике, но и значительное переформатирование мировой геополитики, ведь тарифы объединяют против него друзей и врагов, в том числе Китай и ЕС.

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Китай обещает ответить на "типичные издевательства" президента Дональда Трампа неопределенными контрмерами, а Евросоюз заявил, что работает над ответными мерами. Канада также ответит на американские тарифы своими мерами. Таким образом, хотя министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что более 50 стран сделали США примирительные предложения, чтобы избежать эскалации, 3 из 4 крупнейших торговых партнеров США дали понять, что готовы хотя бы попытаться приструнить Трампа.

От экономических шагов Трампа потерял сознание даже ближайший союзник американского президента – предприниматель Илон Маск, который уже говорит, что США и Европе нужна безтарифная торговая зона. В то же время, Трамп говорит, что он не заинтересован в переговорах с Европой относительно тарифов и что он не будет отменять их, ''если они не будут платить нам много денег ежегодно''.

"Сейчас хуже быть союзником США, чем врагом. Как противник, ты хотя бы знаешь, что получишь, а быть союзником, а потом получить отношение как к противнику... Этого нельзя ожидать, это некрасиво", – резюмируют в Европе. Таким образом, все больше похоже на то, что День освобождения изолирует Америку от большой части мира, побуждая все другие страны торговать друг с другом, а не со Штатами.

Своими мнениями по поводу последствий тарифной войны Трампа и других вопросов в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

– Все выглядит так, что тарифы Трампа объединяют против него друзей и врагов, в том числе Китай и ЕС, которые уже анонсировали контрмеры. Отмечается, что на фоне тарифных рисков США, уже в ближайшие недели может состояться встреча лидеров Китая и стран ЕС. Не кажется ли вам, что теперь Китай сможет строить отношения с союзниками США гораздо более эффективно и проще для себя?

– Европейский Союз стремится спастись от Трампа, но не хочет стать зависимым от Китая, который, конечно, хочет использовать эту ситуацию для того, чтобы сделать ЕС более зависимым от себя экономически. Давайте сейчас выступим сообща, говорят китайцы. Давайте сейчас выдержим эту безумную атаку. Но вы для этого не должны ослаблять нас, а мы не должны ослаблять вас. Итак, снимите свои пошлины, которые вы ввели на наши электроавтомобили. А мы отменим пошлины, которые ввели на ваши некоторые товары, в частности, продукты питания, в частности вина, коньяки или еще что-то. Неплохое предложение, но в нем не хватает нескольких элементов. Например, а что сделает в этой связи Индия, четвертая экономика мира? А что сделают Бразилия, Нигерия, ЮАР? То есть, если бы все эти, скажем так, региональные лидеры вовлекаются в общую позицию Европейского Союза и Китая, разделяют с ними их точку зрения и так же действуют, то тогда, разумеется, общая позиция ЕС и КНР выиграет у Трампа однозначно. Но так ли они поступят? Тот же пример Вьетнама, который пошел на переговоры с США, показывает, что могут не и сделать.

Можно ли верить Китаю в его обещаниях сотрудничать с ЕС, но не использовать этот момент для того, чтобы захватить его экономику еще больше? Мы же не забываем, что экспорт Китая в Европейский Союз в два раза больше импорта Китая из Евросоюза. Так что у меня имеется сомнение, что европейцы согласятся на серьезное углубление отношений с Китаем сейчас для того, чтобы отыграть американские проблемы. У меня есть также оговорка относительно общей позиции европейцев – будет ли она достаточно сильной в ответ на американские тарифные санкции. Потому что есть Италия, которая этого не хочет, потому что есть лидер Венгрии Виктор Орбан, который продастся во что бы то ни стало. Есть очень серьезные проамериканские интересы у Северной Европы, которая опасается за свою независимость из-за фактора Российской Федерации. Поэтому они больше полагаются не только на НАТО, но и на Трампа. Таким образом, скорее всего, Европа применит общую позицию, общие санкции, но они не будут такими сильными, как американские.

В общем, Трамп очень искренний человек, по примеру Виктора Януковича, когда его провозгласили президентом Украины, он взял удостоверение президента в руку, показал, погладил, потрогал. Вот оно. Наконец-то вы все вы у меня здесь. Это же сказал и Дональд Трамп, заявив, что все мировые лидеры будут теперь звонить ему. То есть мир жил своей жизнью, в которой были важны Соединенные Штаты, где был важный Китай и так далее, и так далее. И, возможно, Аргентина также была немаловажной. Теперь никто не важен. Важен один Дональд Трамп и ему все должны звонить. Вот это оно и есть – удовольствие от собственного эго. Вот она – цель всей этой истории. Теперь мир вертится вокруг Америки Трампа. Весь мир озабочен тем, что он скажет.

– То есть, фактически имеем открытый рэкет через тарифы и попытки получить соперников по одному. Собственно, и Дональд Трамп заявил, что открыт для снижения тарифов, если другие страны смогут предложить нечто "феноменальное".

– Именно так. Ведь не могут все они звонить вместе, а раз каждый звонит отдельно, то выходит один на один со Штатами. В таком случае они все слабее. Это то, что требовалось тем, кто подсказывал Трампу эту историю. Кто обосновывал экономически и организационно, как все будет осуществлено. Все это будет теперь происходить в режиме нон-стоп. Звоните лидеру Трампу, просите о том и том. А уже Трамп будет решать далее что и как. Например, скажет, ну, ладно, ты неплохо себя вел. Сейчас ты пообещал покупать больше американских товаров, поэтому снизится тариф. Все это будет делаться именно в такой форме.

Поэтому действия Трампа можно квалифицировать как международный рэкет, но ничего необычного с точки зрения исторического процесса в этом нет. К этому нужно было готовиться, об этом нужно было думать и действовать каким-то разумным способом, или сразу ложиться в позу и говорить "я сдаюсь", или готовить общую позицию. Мир об этом говорил за год-полтора до победы Трампа. Другой вопрос – готовились ли достаточно? Нет.

Что касается сопротивления, то очень многое зависит от позиции Европейского Союза. Сегодня ЕС это единственная, кроме Китая, большая экономическая система, которая не обязательно, но способна сыграть совместно. И если у Европейского Союза будет общая позиция, тогда эта конструкция Трампа не сработает.

– Украинский МИД жалуется: "мир увлекся торговыми войнами и забыл об Украине". Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал "не терять фокуса" из Украины. По его словам, внимание СМИ и политиков сместилось в сторону пошлин и экономических противостояний, но "в Европе все еще продолжается полномасштабная война".

– Конечно же, эта ситуация повлияла на отношение многих стран к войне в Украине, ведь свои проблемы они всегда ближе к телу, но и к этому отношение многих было неоднозначным. Я не хочу сказать, что так должно быть. Это плохо, но так произошло. Единственное, что в этом плане можно сказать, что война будет продолжаться, а тарифная лихорадка скоро пройдет. 9 апреля будет окончательно утверждена позиция Европейского Союза по поводу ответа на тарифы со стороны Штатов. И после этого все европейские экономики получат предсказуемость. Лучше будут делиться своими ресурсами. В том числе в части бюджета, которую они выделяют на помощь Украине.

– Последние шаги Дональда Трампа вызвали массовое недовольство американцев. В субботу, 5 апреля, по стране прокатилась волна протестов. Кампания под названием "Руки прочь" охватила все 50 штатов и стала самой большой с момента инаугурации Трампа. Люди протестовали не только в США, но и Канаде, Мексике, Германии, Франции и Великобритании, выражая недовольство торговой войной, которую начал президент США. Со своей стороны, конгрессмен-демократ Эл Грин заявил на митинге в Вашингтоне, что в течение 30 дней подаст иск об импичменте Трампу, поскольку тот "не заслуживает" доверия и должности президента США.

– С импичментом все просто. В каждом парламенте мира есть пару фриков, которые создают шум, который не решает ничего. Такие есть и в Палате представителей Соединенных Штатов. Те люди, которые говорят об импичменте серьезно и делают из этого себе, так сказать, славу, признание, они являются такими фриками. Это не имеет никакого значения. Это даже усугубляет избирательную базу действующего президента Трампа.

Что касается протестов, то они будут иметь влияние только в том случае, если продлятся несколько месяцев. И если число людей на этих протестах не будет уменшаться. Слабым звеном в этих протестах является то, что они собирают людей из разных лагерей, с разными убеждениями, с разной повесткой дня. Здесь есть и социалисты, и защитники Палестины, и те, кто поддерживает Украину и те, кто ее не поддерживает. Здесь есть студенты, пенсионеры и т.д. Поэтому эту коалицию очень легко развалить, действуя на каждый сегмент в отдельности, пропагандой в частности. Поэтому их влияние весомо, но на мой взгляд, сегодня собрать ту массу, которая реально повлияла бы на политику президента и его команды, в американском обществе невозможно. Так как такая же масса может получиться и сказать, нет, а мы вполне за, и все это выдумки, и вы провокаторы, и так далее. То есть когда последствия действий Трампа в сфере тарифов начнут негативно отражаться на жизненном уровне среднего американца, тогда часть республиканцев, которые сейчас абсолютно поддерживают своего президента, перейдут на противоположную линию.

– Относительно взаимоотношений Соединенных Штатов и России. С одной стороны, Трамп заявил, что, по его мнению, и Путин, и Зеленский готовы к соглашению по Украине и продолжает не замечать российский игнор по поводу собственных предложений. С другой стороны, Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Путину "придется принять решение". По его словам, Украина показала свою готовность к прекращению войны, а закончиться она должна "приемлемым для обеих сторон" решением:

"Если будет тактика затягивания, мы не будем в этом заинтересованы, Трамп не будет участвовать в нескончаемых переговорах. Мы скоро будем знать, серьезно ли Россия относится к миру. Если да – прекрасно, если нет – нужно будет переоценивать наше положение и то, что мы будем делать. И время уже подходит, Конгресс уже начал работать над законопроектом о санкциях и давлении будет расти". Некоторые расценивают эти слова как фактический ультиматум Путину.

– Я не думаю, что это ультиматум. Мы не должны забывать, что оцепление Трампа состоит в целом из двух главных лагерей. Один из них – это более или менее реалисты. Они поддерживают Трампа, но реалистично смотрят на ситуацию в мире и то, что возможно. Вторая часть команды Трампа – идеологические сторонники. Это те, которые говорят вперед всему, что предложит Трамп, несмотря ни на что.

К реалистам относятся Марк Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц. Ко второй относятся люди типа вице-президента Венса, министра обороны Гексета. Поэтому я расцениваю вот это заявление Рубио в значительной степени для прояснения ситуации его возможностей, а не прямого указания президента США. Он считает, что Россия ведет неправильную игру, и она должна быть наказана. То есть, по моему мнению, это не слова Трампа.

– То есть, президент США все еще лояльно относится к Путину и готов ждать каких-то решений Кремля?

– Не ждать, а готов получить то, что он хочет, а именно – определенное объединение с Российской Федерацией против Китайской Народной Республики.

– Но ведь это вряд невозможно...

– Бесспорно. Но Трамп и команда идеологистов считают это возможно. Чем хотят напугать Китай, но тот не боится.

– Конгресс определенным образом может повлиять на позицию Трампа по отношению к России и войне в Украине. 25 сенаторов-республиканцев и 24 сенатора-демократа внесли законопроект о новых санкциях США против России. Документ еще официально не рассматривается, но имеем двухпартийную поддержку в вопросе противодействия России.

– На мой взгляд, эта двухпартийная группа и проект резолюции, который они внесли – это совместное решение администрации Трампа и тех конгрессменов, которые считают, что Америка не должна так круто договариваться с Россией. Почему общее решение? Потому что голоса недовольства, которые есть в Конгрессе, Трамп не может игнорировать. Если ты игнорируем, то их количество может расти, а выборы через полтора года даже меньше. Поэтому он будет каким-то образом им давать сладкие таблетки, чтобы они не очень на него нападали из-за его политики в отношении РФ.