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Безнадежно старят! Три популярных прически, о которых нужно забыть после 40 лет. Фото

Яна Сончковская
Lady Oboz
2 минуты
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Эти стрижки больше не в моде

Чем чаще женщина обновляет свой образ и добавляет новые детали, тем младше и свежее она будет выглядеть. Впрочем, порой смена прически и стиля может сыграть злую шутку.

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Существуют стрижки, которые не только не модные, но и прибавляют возраста. OBOZREVATEL рассказывает о топ-3 укладках, которых следует избегать женщинам 40+.

  • Гаврош и малет
Гаврош была модной в 70-х

"Отфилированные" волосы на макушке и удлиненные локоны сзади – очень узнаваемая и экстравагантная прическа. Суперзвезды Майли Сайрус, Барби Феррейра, Дамиано Давид диктовали моду своим примером, но такая укладка долго с ними не задержалась.

А все потому, что стрижка заметно старит и вызывает ассоциации с рокерами 70-х годов. Помимо этого, прическа придает голове странную форму и подходит далеко не всем. Челка с неровным срезом, длинные пряди на затылке и короткие волосы на висках открывают лицо и зрительно увеличивают его.

  • Стрижка-шапочка
Стрижка-шапка прибавляет возрасту

Стрижку потому и назвали шапкой, поскольку она имеет такую форму. Высокая челка опускается на лоб и переходит в гущу волос спереди и сзади, а затылок выбрит или стрижен очень коротко. Для этой укладки требуется идеальный симметричный овал лица, иначе она откроет все недостатки: как асимметрию, так и морщины.

  • Пробор посередине
Длинные волосы следует правильно укладывать.

Не нужно всем женщинам после 40 лет делать каре. Впрочем, длинная шевелюра также должна быть правильно стилизована, чтобы не прибавлять возрасту. Именно пробор посередине выглядит неухожено и тускло, поскольку волосы с возрастом теряют блеск и объем.

Стилисты советуют поиграть с пробором. Если зачесать волосы на бок – это смягчит широкий подбородок и высокий лоб, а косой пробор по диагонали классно смотрится с асимметричными прическами. Лучше не стричь прямой срез, а украсить и придать объем с помощью многослойных стрижек.

Ранее OBOZREVATEL писал о секретах омолаживающего макияжа для женщин 40+. Тональный крем следует выбирать легкой текстуры, а от пудры вообще лучше отказаться.

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