Безнадежно старят! Три популярных прически, о которых нужно забыть после 40 лет. Фото

Чем чаще женщина обновляет свой образ и добавляет новые детали, тем младше и свежее она будет выглядеть. Впрочем, порой смена прически и стиля может сыграть злую шутку.

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Существуют стрижки, которые не только не модные, но и прибавляют возраста. OBOZREVATEL рассказывает о топ-3 укладках, которых следует избегать женщинам 40+.

Гаврош и малет

"Отфилированные" волосы на макушке и удлиненные локоны сзади – очень узнаваемая и экстравагантная прическа. Суперзвезды Майли Сайрус, Барби Феррейра, Дамиано Давид диктовали моду своим примером, но такая укладка долго с ними не задержалась.

А все потому, что стрижка заметно старит и вызывает ассоциации с рокерами 70-х годов. Помимо этого, прическа придает голове странную форму и подходит далеко не всем. Челка с неровным срезом, длинные пряди на затылке и короткие волосы на висках открывают лицо и зрительно увеличивают его.

Стрижка-шапочка

Стрижку потому и назвали шапкой, поскольку она имеет такую форму. Высокая челка опускается на лоб и переходит в гущу волос спереди и сзади, а затылок выбрит или стрижен очень коротко. Для этой укладки требуется идеальный симметричный овал лица, иначе она откроет все недостатки: как асимметрию, так и морщины.

Пробор посередине

Не нужно всем женщинам после 40 лет делать каре. Впрочем, длинная шевелюра также должна быть правильно стилизована, чтобы не прибавлять возрасту. Именно пробор посередине выглядит неухожено и тускло, поскольку волосы с возрастом теряют блеск и объем.

Стилисты советуют поиграть с пробором. Если зачесать волосы на бок – это смягчит широкий подбородок и высокий лоб, а косой пробор по диагонали классно смотрится с асимметричными прическами. Лучше не стричь прямой срез, а украсить и придать объем с помощью многослойных стрижек.

Ранее OBOZREVATEL писал о секретах омолаживающего макияжа для женщин 40+. Тональный крем следует выбирать легкой текстуры, а от пудры вообще лучше отказаться.

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