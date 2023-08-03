Сбросьте 10 лет в считаные минуты! Секреты омолаживающего макияжа для женщин 40+

Каждая возрастная категория имеет свои особенности по уходу, и зрелая кожа – не исключение. После 40 лет овал лица может терять четкость и тонус.

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Кроме того, характерной чертой зрелой кожи является сухость и потеря природного сияния. При создании макияжа, задача которого омоложение – важно не использовать черный цвет и кричащие темные оттенки. OBOZREVATEL рассказывает как выбирать косметику для женщин 40+.

Тональный крем

Оптимальным тональным кремом будет продукт с легкой текстурой, не оставляющей ощущения маски. Не следует использовать матирующие средства, поскольку они могут подчеркивать несовершенства и морщинки. Лучший выбор – продукт с частицами, рассеивающими свет или с ингредиентами, которые обеспечивают эффект природного сияния. Он не только скроет недостатки, но и придаст лицу свежесть и естественный блеск. Впрочем, такая тональная основа подходит только для женщин, у которых сухая кожа. Плотный крем в случае с возрастными изменениями – противопоказан.

Румяна

При создании макияжа женщинам возраста 40+ не стоит забывать о румянах. Выбирайте свежие оттенки, такие как персиковый, коралловый или ягодно-розовый. Эти цвета придадут здоровый вид. Растушевывая румяна от скул до висков, будет эффект лифтинга, который сделает черты лица более подтянутыми.

Пудра

Следует воздержаться от частого использования пудры, рекомендуется выбирать легкую и мелкодисперсную текстуру. Наносить продукт нужно очень тонким слоем, используя большую пушистую кисть для равномерного распределения. Пудра уносит природное сияние кожи, которое делает образ свежим и естественным.

Тени

С возрастом веки перестают быть упругими и гладкими. Чтобы сделать морщины менее заметными, следует использовать вместо матовых теней – блестящие с сатиновым финишем или шимером. Такой продукт придает яркости и нейтрализует следы усталости. Не стоит наносить тени на нижние веки, цвет тянет их вниз и взгляд становится грустным.

Помада

Женщины часто избегают ярких оттенков в макияже, но визажисты считают это распространенной ошибкой, поскольку цвет помогает выглядеть моложе. Особенно хорошо работает акцент на губы – выбирайте светлые вариации красного и розового. Темные помады будут "забирать" объем, который с возрастом и так становится меньше. Лучше всего нанести помаду в цвет румян.

Брови

Придайте большей графичности кончикам бровей. Слегка заштрихуйте их внутри контура, если они кажутся редкими. Затем аккуратно уложите волоски оттеночным гелем. Он же зафиксирует форму.

Лайнеры и черный цвет

Черный цвет считают слишком "тяжелым". Омолаживающий эффект макияжа основан на легкости, сиянии и деликатности цветовых оттенков. Поэтому лучше отказаться от черных лайнеров и карандашей, их может заменить серый или коричневый.

Минимализм в макияже

С натуральностью также можно переборщить. В некоторых случаях естественный макияж выглядит тусклым. Важны акценты и мягкие контрасты, позволяющие подчеркнуть красоту женщины после 40 лет.

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