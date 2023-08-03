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Сбросьте 10 лет в считаные минуты! Секреты омолаживающего макияжа для женщин 40+

Яна Сончковская
Lady Oboz
3 минуты
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Звезды делают омолаживающий макияж

Каждая возрастная категория имеет свои особенности по уходу, и зрелая кожа – не исключение. После 40 лет овал лица может терять четкость и тонус.

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Кроме того, характерной чертой зрелой кожи является сухость и потеря природного сияния. При создании макияжа, задача которого омоложение – важно не использовать черный цвет и кричащие темные оттенки. OBOZREVATEL рассказывает как выбирать косметику для женщин 40+.

Тональный крем

Оптимальным тональным кремом будет продукт с легкой текстурой, не оставляющей ощущения маски. Не следует использовать матирующие средства, поскольку они могут подчеркивать несовершенства и морщинки. Лучший выбор – продукт с частицами, рассеивающими свет или с ингредиентами, которые обеспечивают эффект природного сияния. Он не только скроет недостатки, но и придаст лицу свежесть и естественный блеск. Впрочем, такая тональная основа подходит только для женщин, у которых сухая кожа. Плотный крем в случае с возрастными изменениями – противопоказан.

Румяна

При создании макияжа женщинам возраста 40+ не стоит забывать о румянах. Выбирайте свежие оттенки, такие как персиковый, коралловый или ягодно-розовый. Эти цвета придадут здоровый вид. Растушевывая румяна от скул до висков, будет эффект лифтинга, который сделает черты лица более подтянутыми.

Румяна придают свежести лицу

Пудра

Следует воздержаться от частого использования пудры, рекомендуется выбирать легкую и мелкодисперсную текстуру. Наносить продукт нужно очень тонким слоем, используя большую пушистую кисть для равномерного распределения. Пудра уносит природное сияние кожи, которое делает образ свежим и естественным.

Тени

С возрастом веки перестают быть упругими и гладкими. Чтобы сделать морщины менее заметными, следует использовать вместо матовых теней – блестящие с сатиновым финишем или шимером. Такой продукт придает яркости и нейтрализует следы усталости. Не стоит наносить тени на нижние веки, цвет тянет их вниз и взгляд становится грустным.

Акцент на губах прекрасно омолаживает

Помада

Женщины часто избегают ярких оттенков в макияже, но визажисты считают это распространенной ошибкой, поскольку цвет помогает выглядеть моложе. Особенно хорошо работает акцент на губы – выбирайте светлые вариации красного и розового. Темные помады будут "забирать" объем, который с возрастом и так становится меньше. Лучше всего нанести помаду в цвет румян.

Брови

Придайте большей графичности кончикам бровей. Слегка заштрихуйте их внутри контура, если они кажутся редкими. Затем аккуратно уложите волоски оттеночным гелем. Он же зафиксирует форму.

Не стоит забывать о помаде

Лайнеры и черный цвет

Черный цвет считают слишком "тяжелым". Омолаживающий эффект макияжа основан на легкости, сиянии и деликатности цветовых оттенков. Поэтому лучше отказаться от черных лайнеров и карандашей, их может заменить серый или коричневый.

Минимализм в макияже

С натуральностью также можно переборщить. В некоторых случаях естественный макияж выглядит тусклым. Важны акценты и мягкие контрасты, позволяющие подчеркнуть красоту женщины после 40 лет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что испортит макияж летом. Продукты косметики следует подбирать в соответствии с сезоном.

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