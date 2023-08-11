Без фотошопа: лайфхаки, как увеличить губы с помощью макияжа

Поток инфлюэнсеров, демонстрирующих пышные губы, заставил многих зайти в Google, чтобы узнать, как сделать их больше без применения инъекций. Пухлые губы придают образу женственности и чувственности, поэтому девушки пытаются добиться визуального увеличения с помощью макияжа.

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Контур и градиент, как у сестер Кардашьян-Дженнер – популярный способ "надуть" губы, но существуют и другие уловки. OBOZREVATEL рассказывает, какие техники в макияже и косметические средства использовать.

Косметика

Бесцветная база для губ повышает стойкость помады, выравнивает рельеф кожи и заполняет трещины, забирающие объем. Яркие цвета привлекают внимание и зрительно увеличивают губы. К выбору оттенков следует подойти тщательно, поскольку темные помады с холодным подтоном уменьшают губы.

Использовать карандаш и даже слегка выйти за пределы контура – еще один прием, с помощью которого создают эффект пухлых губ. Популяризатором этого лайфхака стала владелица бренда косметики Кайли Дженнер.

Еще одно средство, которое должно быть в косметичке у каждой – блеск. Для увеличения губ хватит одной капли глянцевого блеска. Вместо этого продукта можно использовать хайлайтер, который придаст эффекта подсветки губ.

Блеск-плампер – это новинка на рынке, которая реально увеличивает губы. Плампер содержит в составе ментол, корицу или имбирь, которые стимулируют выработку коллагена и эластина. После нанесения блеска-плампера обычно ощущается легкое покалывание.

Техники

Выйти карандашом за контур губ – прием, которому очень много лет. Впрочем, естественно результат выглядит только издалека. Чтобы вас не "раскусили", нужно замаскировать природные границы губ с помощью консилера, а затем очертить карандашом пошире. Важно не переусердствовать, достаточно будет 2-3 миллиметра шире.

Блеск по центру сделает губы вдвое пышнее. Этот лайфхак работает даже если вы не наносите помаду. Хайлайтер над верхней губой визуально "поднимет" ее.

Губы станут более объемными, если нарисовать эффект омбре. Нанесите помаду по контуру темнее, а на центр более светлый оттенок. Границы между двумя цветами растушуйте кистью или подушечками пальцев.

Избегайте матовой текстуры, если хотите придать объем губам. Особенно при использовании насыщенных и ярких помад.

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