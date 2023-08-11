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Без фотошопа: лайфхаки, как увеличить губы с помощью макияжа

Яна Сончковская
Lady Oboz
2 минуты
45
Контуринг губ чрезвычайно важен

Поток инфлюэнсеров, демонстрирующих пышные губы, заставил многих зайти в Google, чтобы узнать, как сделать их больше без применения инъекций. Пухлые губы придают образу женственности и чувственности, поэтому девушки пытаются добиться визуального увеличения с помощью макияжа.

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Контур и градиент, как у сестер Кардашьян-Дженнер – популярный способ "надуть" губы, но существуют и другие уловки. OBOZREVATEL рассказывает, какие техники в макияже и косметические средства использовать.

Косметика

Бесцветная база для губ повышает стойкость помады, выравнивает рельеф кожи и заполняет трещины, забирающие объем. Яркие цвета привлекают внимание и зрительно увеличивают губы. К выбору оттенков следует подойти тщательно, поскольку темные помады с холодным подтоном уменьшают губы.

Использовать карандаш и даже слегка выйти за пределы контура – еще один прием, с помощью которого создают эффект пухлых губ. Популяризатором этого лайфхака стала владелица бренда косметики Кайли Дженнер.

Обязательно нужно прорисовать карандашом контур губ

Еще одно средство, которое должно быть в косметичке у каждой – блеск. Для увеличения губ хватит одной капли глянцевого блеска. Вместо этого продукта можно использовать хайлайтер, который придаст эффекта подсветки губ.

Блеск-плампер – это новинка на рынке, которая реально увеличивает губы. Плампер содержит в составе ментол, корицу или имбирь, которые стимулируют выработку коллагена и эластина. После нанесения блеска-плампера обычно ощущается легкое покалывание.

Выбирая помаду, следует ориентироваться на глянцевый эффект.

Техники

Выйти карандашом за контур губ – прием, которому очень много лет. Впрочем, естественно результат выглядит только издалека. Чтобы вас не "раскусили", нужно замаскировать природные границы губ с помощью консилера, а затем очертить карандашом пошире. Важно не переусердствовать, достаточно будет 2-3 миллиметра шире.

Блеск по центру сделает губы вдвое пышнее. Этот лайфхак работает даже если вы не наносите помаду. Хайлайтер над верхней губой визуально "поднимет" ее.

Можно приобрести специальные косметические средства с эффектом объема

Губы станут более объемными, если нарисовать эффект омбре. Нанесите помаду по контуру темнее, а на центр более светлый оттенок. Границы между двумя цветами растушуйте кистью или подушечками пальцев.

Избегайте матовой текстуры, если хотите придать объем губам. Особенно при использовании насыщенных и ярких помад.

Ранее OBOZREVATEL писал о как скрыть мешки под глазами с помощью макияжа. Блоггер сняла подробное видео и показала собственный пример.

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