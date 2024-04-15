Антитренды 2024 года: почему монохромный образ пришелся по душе Кендалл Дженнер и Софии Ричи

Пока дома моды диктуют "правила" антитрендовости в 2024 году, инфлюенсеры вроде американских моделей Кендалл Дженнер и Софии Ричи их нарушают и указывают на актуальность монохромных образов, уже давно получивших "приговор". Прежде всего, такой стиль имеет и лаконичный, и праздничный вид одновременно, из-за чего его можно назвать универсальным.

Наиболее интересными вариантами монохромного цвета будет их смесь именно в платье. Ввиду образов, которые популярные модели опубликовали в Instagram, самым главным в создании гармонии такого сочетания является выбор основного цвета, противоположный которому будет выступать как акцентный.

Кендалл Дженнер специально под солнечную весеннюю погоду надела легкое белое платье, дополненное черными бантиками на плечах. Сам наряд имел облегающий крой, но со свободным подолом. Благодаря объемным плечам платья черные ленты нежно и изысканно лежали на них. К образу модель присоединила черные туфли и минималистичные украшения – серьги и кольцо.

София Ричи появилась в Instagram в более теплом варианте монохромной одежды. Звезда выбрала платье, состоявшее из двух частей: длинной белой юбки и черного гольфа. Благодаря удачному сочетанию тканей она создала идеальный расслабленный образ, к которому также подобрала черную обувь.

Другие варианты сочетания монохромных цветов:

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