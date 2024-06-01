Оптическая иллюзия. Дженнифер Лопес показала маникюр, который захочется повторить каждой женщине этим летом

Если у вас нет идей относительно цвета маникюра, стоит просто посмотреть на ногти Дженнифер Лопес. Актриса всегда появляется с самым крутым маникюром от своего любимого мастера по маникюру Тома Бачика.

Как правило, Джей Ло предпочитает минимальный, но гламурный маникюр, хотя и испытал на своих ногтях едва ли не все виды нейл-арта: от красных французских кончиков до перламутровых или прозрачных ногтей. Сегодня же Том Бачик показал на своей странице в Instagram последний маникюр Лопес, который точно станет трендом летнего сезона 2024 года.

Почти полупрозрачный маникюр звезды похож на оптическую иллюзию. Цвет настолько близок к тону ее кожи, что кажется, будто на ее ногтях ничего нет, но мерцание лучше улавливает свет. Для формы Джей Ло придерживалась своего миндального стиля.

Итак, если вы любите, чтобы ваши ногти всегда выглядели красиво, но не любите ощущение (или вид) тяжелого слоя лака, выберите мерцающий прозрачный маникюр от J.Lo.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трендах маникюра на летний сезон 2024 года.

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