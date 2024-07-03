Актриса Мишель Киган покрасила волосы в цвет, который 'идеально подходит для лета'. Фото

Английская актриса, главная героиня сериала "Твоя первая последняя ложь", Мишель Киган продемонстрировала новый цвет волос, который, как считают стилисты, идеально подходит для лета. Он будет красиво выглядеть на женщинах всех возрастов, ведь визуально делает лицо светлее и младше.

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Окрашивание, которое выбрала звезда, называется "Бемби", потому что имеет сходство с цветом меха мильтипликационного персонажа. С ним черты лица становятся более мягкими. О перевоплощении Мишель рассказали редакторы Mirror.

Актриса не просто изменила цвет, но и нарастила пряди. Впрочем, шевелюра героини известного сериала не стала однородной, что характерно для "Бемби"-окрашивания.

Звезда соединила темно-коричневые волосы со слегка более светлыми прядями у лица. Кончики актрисы также отличались цветом от корней, создавая эффект выгорания на солнце.

Такие переливы выглядят естественно, будто волосы никогда не красились. Это зрительно "убирает" годы и усталость с черт лица.

Правильно подобраная стрижка тоже играет свою роль. Укороченные у лица пряди придают шевелюре фактурность и объем. С такой прической удобно ходить летом и заплетать ее в непринужденные прически.

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