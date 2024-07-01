Джамала кардинально изменила прическу после рождения третьего ребенка: певицу сравнили с Шер. Фото

Украинская певица Джамала (Jamala) поразила фанатов необычным образом. Артистка изменила прическу, добавив к темным прядям четкую челку.

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Недавно знаменитость стала мамой в третий раз, родив сына Алима. Новый образ символизирует новый этап жизни, а некоторые поклонники даже сравнили Джамалу с поп-звездой Шер. Свежими фото исполнительница поделилась на своей Instagram-странице.

До перевоплощения Джамалу можно было узнать благодаря длинным волосам темного оттенка. Однако певица решила освежить стрижку, убрав длину и сделав прямую густую челку. Изменения во внешности звезды оценили украинцы:

"Вы невероятно хороша, в этом образе похожи на Cher".

"Вам очень подходит".

"Вы выглядите невероятно, настоящая украинка. Материнство вам к лицу".

"Интересный образ! Очень красиво".

Напомним, 24 мая этого года Джамала родила третьего ребенка – сына Алима. Интересно, что еще накануне, 23 мая, артистка выступала на сцене Национальной музыкальной премии YUNA 2024. Подробности – в нашем материале.

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