Ногти 'Черная вишня' станут трендом осени 2024 года: пять идей для вдохновения. Фото

Поскольку летний сезон подходит к завершению, любители моды начинают интересоваться осенними nail-трендами. В этом году в дождливую пору популярности достигнут спокойные и глубокие оттенки, а особенно цвет "черной вишни".

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Эта окраска станет лучшей альтернативой традиционному черному лаку. Редакторы издания Bustle собрали пять идей модного маникюра, который идеально подойдет для осени.

Минималистичные завитки

Если вы предпочитаете нейтральные и сдержанные дизайны, попробуйте добавить несколько абстрактных узоров цвета "черной вишни" поверх нюдового оттенка, чтобы создать стильное покрытие.

Хромированные ногти "черная вишня"

Ценители мерцающего декорирования ногтей смогут легко соединить несколько трендов nail-индустрии в одном маникюре. Для эффектного внешнего вида нанесите на ногтевую пластину бордовый лак и добавьте хромированное напыление.

Френч оттенка бургунди

Французский маникюр – классический вариант декорирования ногтей, не теряющий своей популярности на протяжении многих лет. Этой осенью он снова займет ведущую позицию среди модных тенденций, если вы попытаетесь заменить привычный белый кончик на линию оттенка "черной вишни".

Бордовая аура

Неординарный вариант декорирования ногтей "аура" будет непревзойденным, если соединить более темный базовый оттенок с контрастным бордовым.

Вишневый "крокодилий" принт

Если вы хотите создать оригинальный и смелый дизайн, попробуйте воспроизвести на ногтях "крокодилий" принт. Нанесите темно-вишневый цвет лака, поверх которого добавьте несколько темных пятен.

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