8 идей маникюра на День святого Валентина, в которые невозможно не влюбиться

Маникюр ко Дню святого Валентина 2026 года выходит за рамки привычных клише, но не отказывается от главных символов праздника. Красный, розовый и белый остаются базовыми оттенками, при этом тренды позволяют экспериментировать с черным, фуксией, хромом, серебром и даже зеленым. Дизайны адаптируются под разные сценарии – от романтического свидания до неформального вечера с друзьями.

Нейл-арт на 14 февраля все чаще сочетает классические мотивы с минимализмом или графическими элементами, отмечают в Vogue Italia. Сердца, цветы и надписи больше не выглядят чрезмерно декоративно – в 2026 году акцент сделан на деталях, текстурах и нестандартных сочетаниях.

1. Минималистичные сердечки на нюдовой основе

Нюдовый или прозрачный лак в сочетании с маленькими красными, белыми или черными сердечками остается одним из самых универсальных вариантов.

2. Французский маникюр с сердцевидными кончиками

Классический френч переосмысливают, заменяя линию "улыбки" на форму сердца или добавляя "микросердца" на кончики ногтей.

3. Хромированный маникюр в розовых или оттенках фуксии

Металлический блеск в рамках романтической палитры становится альтернативой традиционному глянцу.

4. Черный маникюр с романтическим акцентом

Темная основа дополняется одним или двумя акцентными ногтями с сердечками, жемчужинами или минималистичным рисунком.

5. Маникюр в стиле игральных карт

Дизайн с мастью черви, символами карт или графическими элементами интерпретирует любовь как игру.

6. Цветочный минимализм

Нюдовая или молочно-розовая база с мелкими цветами, чаще всего белыми или красными, подходит для сдержанного образа.

7. Разные оттенки розового на каждом ногте

Игра с тональностью в пределах одной цветовой гаммы позволяет создать целостный, но не монотонный дизайн.

8. 3D-декор: жемчужины и объемные элементы

Жемчужные сердечки, цветы или капли используют как акцент, не перегружая общий вид.

