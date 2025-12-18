Заменит бордовый: назван цвет маникюра, который станет абсолютным хитом в 2026 году

Красный маникюр – это бессмертная классика, которая никогда не выходит из моды. А вот оттенки красного могут быть трендовыми. В последние годы мы наблюдали пик популярности бордового, но и ему пора уступить свое место.

Как пишет издание City Magazine, этой зимой в тренды врывается гранатовый цвет маникюра. Он глубокий, загадочный и изысканный. Идеальный выбор и для будней, и для праздников, которых зимой немало. И вот как эксперты советуют носить его в этом сезоне.

На коротких ногтях

Гранатовый цвет лучше всего раскрывается на аккуратных, коротких, квадратно-овальных ногтях. Он придает им глубины и элегантности. Такой маникюр выглядит современно и очень удобен в повседневной жизни.

В очень темных версиях

Очень темные, почти черные оттенки граната являются лучшим выбором для вечерних выходов. Они сочетают готику и гламур, не впадая в чрезмерную театральность.

С добавлением хрома или блесток

Для праздничного акцента добавьте цвету немного блеска, покрыв его хромированным или шиммерным финишем. Гранат в сочетании с металлическим блеском создает футуристический и гламурный образ, идеальный для новогодних вечеринок.

С матовым покрытием

Если вы стремитесь к более сдержанному и изысканному виду, экспериментируйте с матовым лаком. Эта версия гранатового цвета выглядит изысканно и немного загадочно. И точно не банально

Почему гранатовые ногти – новый топовый тренд

Гранатовый оттенок лака предлагает все, чего модницы ищут от современного маникюра. Он элегантный, сложный и имеет теплый земляной подтон. Цвет прекрасно сочетается с любым оттенком кожи – от молочного фарфора до глубокой карамели. Этот цвет может похвастаться богатством бордового, но при этом имеет более свежий вид.

Гранат является идеальным примером цвета, который ощущается роскошно – или на коротких, натуральных ногтях, или на элегантной миндалевидной форме. Его оттенок также ассоциируется с полудрагоценным камнем, символизирующим преданность, силу и женственность.

