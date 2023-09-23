6 нейтральных цветов, которые подходят любому оттенку кожи и никогда не выйдут из моды

Независимо от того, используете вы базовые цвета, будь-то для создания монохромных образов или как основу ярких луков, они все равно остаются "базой" гардероба. Не говоря уже о том, что эти цвета всегда в моде и подходят любому оттенку кожи.

"Нейтральные цвета невероятно универсальны, их можно легко сочетать с широким спектром других цветов и узоров", – делится Рози Манджаротти, модный эксперт и основатель Perkies.

"Во-первых, они играют роль полотна, позволяя создавать разнообразные образы всего лишь из нескольких вещей. Во-вторых, в отличие от ярких трендовых цветов, нейтральные остаются актуальными сезон за сезоном, что делает их надежной инвестицией для вашего гардероба", – добавляет она. .

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По словам Чарльза Фратто, дизайнера женской одежды и директора ILOE STUDIOS, фишка состоит в том, чтобы найти свой подтон. Нейтральные оттенки, такие как темно-коричневый, нюдовый и голубовато-серый, особенно подходят людям с более холодными оттенками кожи, тогда как более теплые, песок и карамель, лучше всего смотрятся на людях с теплым подтоном. Тем не менее, будет сложно ошибиться с любым из нижеприведенных нейтральных оттенков, которые, по словам стилистов, подходят для всех тонов кожи.

Черный

Это, очевидно, что черный цвет находится вне сезона и вне времени, и подходит к любому оттенку кожи. "Он делает вас стройнее и элегантнее, добавляя нотку изящества любому наряду", – говорит Джо Манктелоу-Пимм, эксперт по стилю и редактор 7Gents. Черный служит холстом для оригинальных образов. "Добавление ярких или металлических акцентов может улучшить черный аутфит", – добавляет он.

Серый

Если считаете, что черный смотрится на вас слишком контрастно, например, из-за светлой кожи, то темно-серый несомненно будет выглядеть более мягким. "Угольно-серый всегда выглядит роскошно, независимо от производителя", – говорит Кэрол Дэвидсон, стилист и консультант по самооценке.

"Угольно-серые костюмы и блейзеры можно одевать на официальные события или носить с джинсами на каждый день", – говорит Манджаротти. А Манктелоу-Пим предлагает выбрать монохромный образ, соединив насыщенный угольный со светлыми оттенками серого. Этот нейтральный цвет будет выглядеть потрясающе с нежно-розовым, светло-голубым и бордовым.

Слоновая кость

Яркий белый цвет подойдет коже холодных оттенков, а кремовый будет дополнять кожу с теплым подтоном. Но, по словам Джареда Маккалоу, эксперта по стилю из A Few Wood Men, цвет слоновой кости, средний между белым и кремовым, подходит любому подтону.

Слоновая кость создает мягкий контраст с темными тонами кожи и придает тепла более светлым, считает Манджаротти. Морган и Маргарет Ходж, основатели M&M Suit Shop, подчеркивают, что цвет слоновой кости хорошо сочетаются со многими другими, в том числе зеленым, темно-синим, лиловым, темно-бордовым и терракотовым. "Для легкого летнего образа я люблю сочетать мягкий цвет слоновой кости с другими более светлыми или пастельными оттенками", – добавляет Дэвидсон.

Темно-синий

"Самым универсальным базовым цветом является темно-синий", – рассказывает Дэвидсон. – Он не подчеркивает морщины на коже, как черный, но темно-синий так же делает вас стройнее. При этом его легко совмещать с другими цветами".

Дэвидсон и Манджаротти любят сочетание темно-синего с белым, бежевым или серым для более собранного вида. В то же время, он прекрасно смотрится как с серебряными, так и с золотыми украшениями. "Темно-синий пиджак или платье можно надеть как на работу, так и на повседневный выход", – говорит Манджаротти. "Темно-синий также служит отличной основой для аксессуаров ярких цветов или металлика", – добавляет он.

Верблюжий

По словам Хайме Кинга, старшего вице-президента по дизайну в Maurices, нейтрально-теплые коричневые цвета, такие как верблюжий, выглядят красиво на каждом, независимо от тона лица. Верблюжий можно носить в любой сезон, и почти с любым оттенком, за исключением неоновых. "Этот теплый нейтральный цвет придает природному сиянию любому тону кожи", – говорит Манктелоу-Пимм. Он также хорошо подходит как для повседневных, так и для деловых выходов. Чтобы добавить глубины образа в этом цвете, подумайте о добавлении различных текстур и многослойности. "Аксессуары с золотыми или бронзовыми украшениями также могут усилить теплые оттенки",– объясняет он.

Шоколадно-коричневый

Если вы предпочитаете более насыщенный коричневый цвет, чем верблюжий, то вам прекрасно подойдет шоколадный. "Шоколадно-коричневый дополняет как прохладные, так и теплые оттенки, что делает его универсальным", – говорит Элизабет Косич, сертифицированный имидж-стилист и основательница Elizabeth Kosich Styling. По ее словам, шоколадно-коричневый также служит отличной заменой черного, потому что выглядит менее строгим. Чтобы создать альтернативу классическому маленькому черному платью, попробуйте маленькое коричневое с чудесными балетками или коричневыми ботинками до колен, добавив пальто цвета слоновой кости для контраста. Если вам не хватает цвета, попробуйте соединить этот коричневый оттенок со светло-зеленым или голубым.

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